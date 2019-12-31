Відеозапис оприлюднило посольство США в Україні.

“Перебування Вільяма Тейлора на посаді тимчасового повіреного в справах США в Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут і про міцне партнерство України і США”, – йдеться у підписі до відео.

У своєму зверненні Тейлор зазначив, що час його перебування в Києві був неймовірним, і за цей період відбулося багато важливих подій.

“Багато хто з вас вже знають, що незабаром я поїду з Києва. Коли я приїхав до Києва в червні, я знав, що буду тут обмежений період часу. Це був чудовий час! Була обрана нова Рада, з’явилися нові можливості просувати реформи. Був сформований Вищий антикорупційний суд. З’явилися можливості для багатьох реформ, які перебували в підвішеному стані протягом багатьох років. Стався прогрес у поверненні миру на Донбас, телефонні дзвінки між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими. Час мого перебування був надзвичайним – і надалі будуть гарні часи”, – зазначив Тейлор.

Дипломат запевнив, що Сполучені Штати Америки демонструють сильну підтримку України.

“Один із проявів цієї підтримки – впровадження санкцій проти “Північного потоку-2″. Це свідчить про сильну підтримку США, яка триватиме. Ця підтримка двопартійна, вона здійснюється всім Конгресом. І це можливість для нас просуватися далі у відносинах США і України. Я дуже оптимістично налаштований щодо України”, – наголосив Тейлор.