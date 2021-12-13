Рік попереду для гігантів соціальних мереж, підкастів та ігор: чи принесе він їм успіх, чи забуття?

Про це пише видання The Guardian

Twitter

Twitter має невдалу репутацію у світі соціальних мереж. Його прибуток вже не такий великий як у Facebook та Instagram, за останні десять років популярність цієї соціальної мережі сильно впала навіть у колі найвідданіших користувачів.

Інвестори також з пересторогою ставляться до 300-мільйонної соціальної мережі – вона відставала від конкурентів з точки зору функцій, доходу на користувача та інструментів монетизації. Багато людей сподіваються, що Twitter монетизує хоча б частину прибутку, але все частіше виводять гроші поза мережею.

Все може змінитись. Twitter випробовує функцію “суперпідписки”, щоб підтримати користувачів, які мають хороший рейтинг. Також соумережа придбала платформу для розсилки новин Revue та займається її інтеграцією. Крім того, сервіс став власником інших інструментів монетизації. Також Twitter планує ще раз переглянути рішення виконавчого директора і співзасновника Джека Дорсі піти з компанії.

NFT загрожує забуття?

NFT стали популярними завдяки способу зафіксувати “володіння” певним видом цифрового мистецтва чи пам‘ятними речами. Зокрема це кліпи з триочковими кидками НБА, аватари (можуть розповісти про хобі власника, а також натякнути на його фінансовий стан, адже можуть коштувати тисячі доларів) чи генеративне мистецтво – коли комп‘ютер без втручання людини та набагато швидше за неї генерує об‘єкти за заданими параметрами.

Прихильники стверджують, що використання NFT-токенів (унікальний токен, вид криптографічних токенів, кожен екземпляр якого унікальний та не може бути обміняний чи замінений іншим аналогічним токеном) дозволяє розв’язати проблему підтвердження права власності на віртуальний об‘єкт. Завдяки цьому можливо встановити, ким був створений певний контент, хто є його власником і разом з тим засвідчити його оригінальність.

Скептики відмічають, що все це було можливо і без використання NFT, зрештою, саме для цього існує право інтелектуальної власності. На практиці володіння NFT лише доводить, що ви є власником NFT-записом у ланцюжку блоків, де йдеться, що ви користуєтесь усім, на що він посилається. З юридичної точки зору це може бути правдою, а може й ні, в залежності від того, наскільки скрупульозним був продавець.

Варто звернути увагу на одну важливу річ: комісія за використання платформи. Вона може складати сотні доларів, тому пам‘ятайте, що NFT завжди буде у виграші.

Uber, Deliveroo

Uber, Deliveroo (британський стартап, який займається доставкою продуктів, аналогом в Україні є Glovo) будуть боротись за клієнтів. Економія на доставці та транспорті зараз велика, як ніколи. Під час пандемії попит на доставлення продуктів відчутно зріс, та зараз знову впав, те ж саме з Uber.