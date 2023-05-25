З квітня мільярдер Браян Джонсон з’являється в клініці охорони здоров’я поблизу Далласа зі своїм 70-річним батьком Річардом і 17-річним сином Талмейджем. Вони приїздять рано-вранці, і протягом кількох годин чоловіки обмінюються плазмою крові трьох поколінь.

Джерело: Bloomberg

45-річний американський IT-мільярдер Браян Джонсон, котрий щорічно скеровує мільйони доларів на власне омолодження, тепер вводить собі кров сина-підлітка, намагаючись змінити свій біологічний вік. Три покоління сім’ї Джонсон рушають до клініки в Далласі, де Річарду та Талмейджу викачують літр крові та перетворюють на партію плазми.

Плазму Талмейджа вводять його батькові, сподіваючись, що вона відновить клітинні ушкодження і омолодить кров.

Експерименти на мишах показали, що старі гризуни відчувають ефект омолодження, поглинаючи життєву силу своїх молодших побратимів. Натхненні цими результатами, деякі особи вирішили поекспериментувати на собі та використати цей приклад.

У традиційній медицині інфузії плазми використовують для лікування різноманітних захворювань, включаючи захворювання печінки, опіки та захворювання крові. Під час пандемії Covid-19 заміна плазми увійшла в загальний дискурс. Деяким пацієнтам з Covid вводили плазму крові людей, які одужали від хвороби та виявили антитіла в системі, хоча Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала відмовитися від цієї практики у 2021 році.

Існують також докази того, що часта здача крові може мати позитивний вплив на здоров’я, оскільки це змушує тіло виробляти нові клітини та рідину.

Джонсон зробив собі ім’я в галузі технологій як колишній глава Braintree, компанії, що займається цифровими платежами, яка володіла Venmo. Після продажу підприємства він заробив цілий статок та заснував компанію Kernel, яка займалася інтерфейсом мозок-машина. Однак останнім часом він зосередився на своєму тілі.