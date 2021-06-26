У суботу, 26 червня, в “ПриватБанку” стався технічний збій — у деяких клієнтів повторно списали кошти.

Про це повідомляють #Букви.

Першими про проблеми з банком почали повідомляти користувачі у соціальних мережах. Зокрема, клієнти “ПриватБанку” скаржилися на повторне списання коштів. В інтернет-банкінгу українці побачили заборгування на своїй карті.

Классно приватбанк прикололся с двойными списаниями, кайф марожено — ʜᴀᴢʏ ɢᴀᴢᴇ (@tardis23) June 26, 2021

ВАУ ПРИВАТБАНК СПИСАЛИ 298 ГРИВЕН 🤩🤩💅🤩😳🤪😡😡😡😡😡 просто так (учитывая что кредитные лимиты и прочее у меня отрублено нафиг)… Хотя судя по твиттам, не один я такой л0х pic.twitter.com/KCg9HosmIf — Saava (@kaplyavidniy) June 26, 2021

Приватбанк як завжди. В тупу списав 150грн і фіг дозвонишся — Andrii Svarnyk (@svarnik) June 26, 2021

проклятий приватбанк зі свою службою підтримки, де виключно faq, і. по ходу, без людей — не ділиться без остачі (@rlomko) June 26, 2021

ПриватБанк списав кошти з карток клієнтів — Иван Дон (@lewinePell) June 26, 2021

Згодом речник банку Олег Серга підтвердив, що стався збій.

“Через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою”, – зазначили у пресслужбі.

Він додав, що фахівці вже працюють над розв’язанням проблеми. Усі некоректно списані суми повернуть упродовж доби. Водночас причини збою не зазначено.