Про це повідомляють #Букви.

Першими про проблеми з банком почали повідомляти користувачі у соціальних мережах. Зокрема, клієнти “ПриватБанку” скаржилися на повторне списання коштів. В інтернет-банкінгу українці побачили заборгування на своїй карті.

Згодом речник банку Олег Серга підтвердив, що стався збій. 

“Через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою”, – зазначили у пресслужбі.

Він додав, що фахівці вже працюють над розв’язанням проблеми. Усі некоректно списані суми повернуть упродовж доби. Водночас причини збою не зазначено.

  • Раніше користувачі мережі по всьому світу поскаржилися на збій в роботі пошукача Google й інших сервісів компанії.