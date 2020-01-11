Про це заявив в коментарі “ВВС Україна” секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, 30 % тіл вже ідентифіковані.
“Він (Данілов, – ред.) повідомив, що 30 % тіл вже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну”, – цитує Данілова ВВС.
Секретар РНБО також запевнив, що Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи, незважаючи на офіційне визнання Іраном ракетного удару, та вимагатиме покарання винних.
“Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву – це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині”, – заявив Данілов.
Він висловив упевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літаки.
“Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали”, – зазначив Данілов.
За його словами, ввечері президент України Володимир Зеленський обговорить ці питання з лідером Ірану.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
- Президент України Володимир Зеленський вимагає від Ірану офіційних вибачень, компенсацій і покарання винних.