Тіла загиблих під час катастрофи літака МАУ в Ірані українців повернуть в Україну орієнтовно 20-21 січня.

Про це заявив в коментарі “ВВС Україна” секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, 30 % тіл вже ідентифіковані.

“Він (Данілов, – ред.) повідомив, що 30 % тіл вже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну”, – цитує Данілова ВВС.

Секретар РНБО також запевнив, що Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи, незважаючи на офіційне визнання Іраном ракетного удару, та вимагатиме покарання винних.

“Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву – це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині”, – заявив Данілов.

Він висловив упевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літаки.

“Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали”, – зазначив Данілов.

За його словами, ввечері президент України Володимир Зеленський обговорить ці питання з лідером Ірану.