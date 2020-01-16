Про це повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ України.
“Сьогодні (16 січня — ред.) які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України”, — йдеться в повідомленні.
Також в міністерстві назвали ймовірну дату передачу тіл 11 загиблих. Вона повинна бути проведена до 19 січня.
Раніше в Ірані повідомили про готовність передати українській стороні тіла громадян України, які загинули під час авіакатастрофи в Тегерані.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою.
- У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.