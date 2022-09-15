Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
“Фото з кинутих російських позицій. Без коментарів”, – зазначили у Генштабі.
На фотографіях зображено те, як російські загарбники облаштували свої позиції, де вони відпочивали й зберігали боєприпаси. Серед речей, які там були – вінтажний ретротелефон, на якому білою фарбою виведено напис “Шойгу”.
Крім того, серед “майна” окупантів також був килим, яким вони накрили боєприпаси.
Відпочивали ж росіяни на брудних матрацах, які облаштували в окопах. Також російські армійці збудували туалет із ящиків з-під боєприпасів.
Варто зазначити, що російські військові відійшли з району на захід від річки Оскіл у Харківській області, відступивши в паніці та покинувши техніку, що орієнтована на артилерійський стиль ведення війни.
За даними британської розвідки, способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші втікали в явній паніці.
Високовартісне обладнання, залишене російськими військами, включало засоби, необхідні для того, щоб уможливити російський артилерійський стиль ведення війни. Серед них – принаймні один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Росія визнала свою поразку на Харківщині, і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.