Телефон мільярдера, засновника Amazon і власника американської газети The Washington Post Джеффа Безоса був зламаний після того, як він отримав повідомлення від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана в WhatsApp.

Про це повідомляє The Guardian.

Джерела The Guardian стверджують, що раніше Безос і Салман спілкувалися на дружньому рівні. Інцидент з відправкою вірусного файлу стався 1 травня 2018 року. Які саме дані вдалося вкрасти з телефону Безоса – невідомо.

З номера принца Безосу відправили зашифроване повідомлення. Там був шкідливий відеофайл, який проник в телефон мільярдера, скачавши з нього велику кількість даних. Вірусний файл був активний протягом декількох годин.

За кілька тижнів до передбачуваного злому Безос і наслідний принц разом виходили в світ, відвідавши голлівудську вечерю продюсера Брайана Грейзера.

Поки в ЗМІ говорили про те, що Саудівська Аравія може бути причетна до злому телефону мільярдера, дипломати королівства називали це “абсурдом”.

Зокрема, про можливу причетність Саудівської Аравії до злому заявляв консультант Безоса Гевін де Беккер. За його словами, це могло бути пов’язано з убивством журналіста Джамаля Хашшогі, який працював в газеті Безоса оглядачем.

У виданні також нагадали, що в 2018 році Хашоггі писав про принца досить критичні матеріали. В цей же час принц почав спілкуватися з Безосом, що володіє The Washington Post, а також іншими власниками американських медіа. Як приклад, у вересні 2017 року він зустрічався з Девідом Пекером, виконавчим директором American Media Inc (AMI), власником таблоїду National Enquirer. За два місяці до їх зустрічі в Саудівській Аравії Пекер обідав з американським президентом Дональдом Трампом в Білому домі.

Через кілька тижнів після можливого зламу телефону Безоса була проведена ще одна можлива кібератака.

Метою був впливовий саудівський дисидент, який жив в Канаді і був близьким другом Хашоггі.

Згідно з аналізом незалежної дослідницької групи Citizen Lab, Омар Абдулазіз отримав фальшиве заражене посилання про доставку, яку він очікував в кінці червня 2018 року. Аналогічно ситуації з Безосом, шкідливе ПЗ скачувало дані з телефону.

Між Хашоггі і Абдулазізом відбувався обмін сотнями повідомлень протягом декількох місяців.

Абдулазіз заявив в суді, що його повідомлення, ймовірно, були перехоплені Саудівською Аравією. Королівство такі звинувачення відкинуло.

Аналогічні атаки були відносно двох інших дисидентів, лондонського сатирика Ганема Алмасаріра і Яхья Ассирії. Вони також часто спілкувалися з Хашоггі.

Через два місяці після вбивства Хашоггі, в січні 2019 року, National Enquirer опублікував спеціальний випуск, в якому розповідалося, що у Безоса був роман. Також у виданні надрукували багато інших статей, що порочать честь Безоса. Це були інтимні подробиці, його текстові повідомлення. Всі повідомлення датувалися часом, до зараження телефону Безоса шкідливим ПЗ.

У лютому Безос написав блог, який назвав “Ні, дякую, містер Пекер”. Він стверджував, що з боку власника National Enquirer надходили повідомлення, в яких той погрожував і пред’являв вимоги. Якщо Безос не виконає ті чи інші умови, Пекер обіцяв опублікувати його інтимні фото з жінкою, з якою у Безоса був роман.

Також Пекер вимагав від Безоса припинити розслідування щодо того, звідки у National Enquirer інформація з його телефону.

У жовтні минулого року Безос перед консульством Саудівської Аравії в Стамбулі вшанував пам’ять Хашоггі в честь річниці його вбивства.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.