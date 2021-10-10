Телефон ветерана АТО Олексія Петрова, який наразі перебуває у селі Козин, де кілька десятків молодих хлопців пікетували будинок п'ятого президента Петра Порошенка, атакували телефонні спамери.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“І тут, ну зовсім випадково, почалося атака на мій телефон … Що примітно, в основному з Московії. Мабуть хтось з Банкової попросив кентів вплинути”, – зазначив Петров.

У коментарі #Буквам він підтвердив, що було три дзвінки із різних номерів та “купа СМС із кодами”.

За словами ветерана, він й гадки не має, чому спамери вирішили атакувати його телефон.

“Я приїхав сюди разом із іншими ветеранами АТО. Чому атакували? Гадки не маю. Напевне тому, що ми тут, у Козині”, – сказав Олексій Петров.

Раніше ветеран зізнався, що з 2017 року не вдягав бронежилета.

“Відвик. Розклад такий. Найнята Банковою тітушня – із залізом. І газом. До ночі буде більше. Вночі темно, саме час. Тому, якщо є броня, вдягайте. Якщо немає, прикриємо”, – написав Олексій Петров, зазначивши, що потрібна допомога.

Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень. Молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.

П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського після сутичок біля його будинку, які відбулися в Козині.