У Бразилії на чоловіка напали грабіжники, перед втечею вистрілили у нього, але кулю зупинив телефон з героєм коміксів Marvel.

Про це повідомляє бразильський портал новин G1.

На мешканця бразильського міста Петроліна (ім’я чоловіка правоохоронці не розголошують) напали грабіжники, які перед втечею вистрілили у жертву. Вже у лікарні виявилося, що куля потрапила б чоловікові у стегно, але її зупинив мобільний телефон Motorola з чохлом із “Неймовірним Халком”. Світлиною поділився у Twitter лікар постраждалого Педро Карвальхо.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

Куля лишила тріщини на екрані, деформувала корпус, однак чохол з героєм коміксів Marvel лишився неушкодженим.

Куля не зачепила шкіру чоловіка, лишивши лише невеликий забій. Попри сильний переляк, здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці розшукують грабіжників.