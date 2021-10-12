Про це повідомляє бразильський портал новин G1.

На мешканця бразильського міста Петроліна (ім’я чоловіка правоохоронці не розголошують) напали грабіжники, які перед втечею вистрілили у жертву. Вже у лікарні виявилося, що куля потрапила б чоловікові у стегно, але її зупинив мобільний телефон Motorola з чохлом із “Неймовірним Халком”. Світлиною поділився у Twitter лікар постраждалого Педро Карвальхо.

Куля лишила тріщини на екрані, деформувала корпус, однак чохол з героєм коміксів Marvel лишився неушкодженим.

Куля не зачепила шкіру чоловіка, лишивши лише невеликий забій. Попри сильний переляк, здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці розшукують грабіжників.