Про це повідомила міжнародна телерадіокомпанія СNN, посилаючись на “високопоставленого українського чиновника”.
У розмові Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії тепер є практично неминучим і планується на лютий, коли замерзне земля, для зручності пересування війсь країни-агресора.
Проте Зеленський знову висловив свою позицію, що загроза з боку Росії залишається “небезпечною, але неоднозначною”, і український президент сумнівається у можливості повномасштабної війни.
Своєю чергою у Білому домі цю інформацію спростували.
Речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн заперечила такий опис телефонної розмови.
“Анонімні джерела “виливають” брехню”. Президент Байден сказав, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вдертися в Україну в лютому. Він сказав це публічно, і ми попереджали про це протягом місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є абсолютно неправдивими”, – сказала вона.
За словами представника національної безпеки США, розмова тривала годину і 20 хвилин, і лідери двох держав обговорили ситуацію без жодної напруженості.
Разом з тим, стало відомо, що США скликають відкрите засідання Ради Безпеки ООН з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.
- Раніше Джо Байден говорив, що ситуація на українському кордоні залишається невизначеною. За словами Джо Байдена, Росія стягує до кордону тисячі своїх військ, проте ніхто не знає точно, чи наважиться Володимир Путін на вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, що прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.
- Також до України 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від Сполучених Штатів Америки на суму $200 мільйонів. Незабаром Україна отримає ще один вантаж із допомогою від США.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу.