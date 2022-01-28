Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові вчора, 27 січня посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. у ЗМІ з'явилась інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але проходила "не дуже гладко".

Про це повідомила міжнародна телерадіокомпанія СNN, посилаючись на “високопоставленого українського чиновника”.

У розмові Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії тепер є практично неминучим і планується на лютий, коли замерзне земля, для зручності пересування війсь країни-агресора.

Проте Зеленський знову висловив свою позицію, що загроза з боку Росії залишається “небезпечною, але неоднозначною”, і український президент сумнівається у можливості повномасштабної війни.

Своєю чергою у Білому домі цю інформацію спростували.

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн заперечила такий опис телефонної розмови.

“Анонімні джерела “виливають” брехню”. Президент Байден сказав, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вдертися в Україну в лютому. Він сказав це публічно, і ми попереджали про це протягом місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є абсолютно неправдивими”, – сказала вона.

За словами представника національної безпеки США, розмова тривала годину і 20 хвилин, і лідери двох держав обговорили ситуацію без жодної напруженості.

Разом з тим, стало відомо, що США скликають відкрите засідання Ради Безпеки ООН з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.