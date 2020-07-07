Месенджер Telegram відхилятиме запити від судів Гонконгу через дію закону про національну безпеку (про тероризм).

Про це повідомив новинному сайту Hong Kong Free Press (HKFP) керівник служби підтримки месенджера Михайло Равдонікас.

Представник Telegram пояснив, що месенджер відхилятиме запити даних про користувачів від влади Гонконгу, зокрема судів.

Він пояснив, що це рішення “поки не буде досягнуто міжнародного консенсусу щодо поточних політичних змін у місті”.

Також він зазначив, що “за таких обставин” важливо захищати права на недоторканність приватного життя.

Представник Telegram сказав, що вони й раніше не розкривали жодних даних владі Гонконгу.

В умовах конфіденційності Telegram зазначено, що вони готові співпрацювати з владою з питань, пов’язаних з тероризмом.

“Якщо Telegram отримає судовий наказ, який підтверджує, що ви підозрюєтеся в тероризмі, ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефона відповідним органам”, – сказано в договорі.

Нагадаємо, що через цей закон в червні Гонконг відмовився від деяких месенджерів та соціальних мереж. Влада Китаю вважає, що закон про нацбезпеку допоможе не допустити протестів в Гонконзі.