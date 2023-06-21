Зазначається, що для розпізнавання неавтентичної поведінки на сторінках профілів та спільнот у Facebook, необхідно звертати увагу на залученість аудиторії та співвідношення вподобань і підписок. Також важливо звертати увагу на наповненість сторінки. Багато фейкових сторінок у Facebook не мають додаткової інформації, адже неавтентичні профілі не витрачають стільки часу для створення правдоподібної сторінки.

Для ретельної перевірки сторінки у Facebook рекомендовано звертати увагу на наступні розділи:

1. Інформація

Напевно, найважливіший розділ для аналізу будь-якої сторінки в соцмережі. Ця частина має важливі дані, які допоможуть у подальшому аналізі сторінки: контактні дані, опис сторінки або профілю, інші соцмережі, кількість підписок, кількість вподобань, відгуки на сторінку, посилання на інші вебсайт та додаткова інформація про сторінку.

2. Розділи Фотографій та Відео

Ці обидва розділи можуть надати додаткову інформацію в аналізі, адже деякі сторінки або спільноти дозволяють своїм користувачам публікувати фотографії на сторінці. У такий спосіб аналітик може ретельно перевірити ці фотографії та знайти потрібні йому зв’язки й інформацію для остаточного висновку.

3. Спільноти

На публічних сторінках Facebook іноді можна знайти розділ зі спільнотою. Цей розділ може надати більше інформації про аналізовану мережу, а також розуміння, чи є на цій сторінці бот-активність. Наприклад, спільнота може мати сотні тисяч підписників, але тільки 100-200 реакцій на публікації на сторінці, що свідчить про бот-активність.

4. Інше

На сторінках Facebook користувачі або адміністратори самі вирішують, які додаткові розділи матиме їхня сторінка. Тож, важливо під час аналізу ретельно переглядати інші розділи, які можуть містити інформацію про інтереси спільноти та що може обговорюватись на неї. Наприклад, у декількох неавтентичних сторінок Facebook може знаходитись розділ з YouTube.

Як виявити маніпулятивний акаунт в Telegram

Відзначається, що Telegram за своїм характером не містить багатьох даних для аналізу, але можна використати деякі вбудовані функції для розуміння автентичності інформації. Подекуди на каналах можна знайти відкриті коментарі, які можуть надати більше інформації.

Також потрібно звертати увагу на кількість підписників на каналі та перегляди на їх публікаціях. Канал, який має менш ніж 20% переглядів від загальної кількості підписників, однозначно наповнений ботами. Варто також перевіряти автентичність посилання каналу, ворог завжди може створити фейкову сторінку, що імітує оригінальну. В описі каналу зазвичай можна знайти додаткову інформацію, яку залишає автор – це карти, контактні дані, юзернейми адміністраторів, криптогаманці, посилання на інші сайти тощо.

Для поглибленого аналізу Telegram-ресурсів рекомендовано використовувати аналітичні онлайн-засоби, що використовують АРІ соцмережі – tgstat.com

Що дозволяє проаналізувати Telegramstats:

1. Статистика каналу

На даному сайті можна ввести в пошук назву каналу або його посилання. Після цього перейти до статистики каналу, де можна переглянути наступне: дата створення каналу, індекс цитованості, середня кількість переглядів, кількість підписників за проміжок часу, відсоток переглядів публікацій та середня кількість публікацій в день. Вся вищезазначена інформація може знадобитися для аналізу Telegram-каналу.

2. Читати канал

Цей розділ нагадує звичайну стрічку в Telegram, але має декілька додаткових функцій для ґрунтовного аналізу.

У фільтрі публікацій є функція, яка дозволяє переглянути видалені публікації, а також вікно, де можна вибрати рік та місяць публікацій каналу.

Під окремими публікаціями знизу можна побачити кількість переглядів, пересилань та репостів. Натискаючи на перегляди, можна побачити детальну інформацію щодо переглядів на публікації, а врепостах видно канали і чати, де публікація була поширена.

Варто зазначити, що даний розділ дозволяє переглядати публікації каналів, які заблоковані в нашому регіоні.

3. Цитування

У цьому розділі можна знайти графік з каналами, що найактивніше репостять його і кого канал найчастіше репостить сам. З цього графіку видно можливу мережу каналів, у якій він функціонує та публікує контент.

4. Графік публікацій

Цей розділ показує детальний графік публікацій за останній місяць. Це надає можливість впевнитися, що “особистий” канал, який публікує з 9 ранку до 5 вечора, можливо, все-таки ведеться організацією або державною структурою.