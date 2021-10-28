Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційне поле Telegram-каналів України. Результати цього аналізу підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації в нашій державі. Це відбувається в тому числі за допомогою мережі засобів масової комунікації – у соціальних мережах та месенджерах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

Така ж інформація поширюється у мовбито українських Telegram-каналах, які повністю чи частково підпорядковуються Росії.

Основні антивакцинаторські тези, які просуває РФ для українців:

вакцинація це вбивство;

вакцина є вкрай небезпечною;

українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації;

вакцинація є примусом та порушенням прав людей;

заклики «подумати» і не проходити щеплення;

фейки та інформація від конспірологів. З іншого боку, якщо звернутися до Telegram-каналів, які адмініструються РФ та спрямовані на аудиторію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму, міста Севастополь і на територію Росії, можна побачити діаметрально протилежні наративи. В їхніх публікаціях міститься інша позиція стосовно вакцинації: проводиться робота з інформування та доведення до відома населення інформації про необхідність щеплень, висміюються та демонізуються антивакцинатори, залучаються лідери думок та блогери для поширення пропаганди вакцинації. Тези, які просуває РФ для українців на окупованих територій і для росіян: вакцинація є необхідною мірою для запобігання поширення вірусу;

вакцина є абсолютно безпечною, а для дітей буде виготовлятися “Спутник М”;

закликають пройти вакцинацію на усіх рівнях державної комунікації;

Росія поставляє вакцини у різні куточки світу, тим самим рятує мільйони людських життів. Відзначив Центр протидії дезінформації також діяльність “однієї з церков”. Згідно зі звітом, ця церква в Україні агітує проти вакцинації проти COVID-19, а в Росії та на тимчасово окупованих територіях – навпаки, радить людям робити щеплення.