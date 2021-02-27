Про це пише видання Vtimes.

Зазначається, що Telegram постійно зазнає збитків, групі не вистачає капіталу, а активи не покривають зобов’язання. Також до кінця квітня месенджер повинен повернути інвесторам понад $600 млн боргу.

Зокрема, збитки компанії в 2018 році склали $172,7 млн, а в 2019 му $150,9 млн. У першому півріччі 2020 року компанія повідомила про прибуток в $151,3 млн, але він був отриманий в результаті переоцінки заборгованостей перед інвесторами, скоротився на $303 млн.

Telegram збирається розміщувати п’ятирічні облігації номіналом не менше $200 000 на Міжнародному ринку Лондонської фондової біржі.

“Якщо Telegram проведе IPO, власники облігацій отримають право конвертувати їх в акції з дисконтом в 10 % до ціни розміщення. IPO на великій міжнародній біржі – стратегічний варіант для компанії з можливостями залучити більше капіталу від більшого кола інвесторів”, – зазначили в виданні.

Розрахувавшись за строковими боргах за рахунок випущених облігацій, команда Telegram збирається різними способами монетизувати месенджер.

Одним з нововведень стане впровадження рекламних постів в канали Telegram. Також месенджер планує продавати преміальні стікери, впроваджувати в чати гри, створювати додаткові сервіси для корпоративних клієнтів і організувати платформу для продажу.