Месенджер Telegram подав до Європейської комісії скаргу на компанію Apple стосовно ймовірних порушень у роботі App Store.

Про це повідомляє Financial Times.

У скарзі компанії на ім’я єврокомісара з питань антимонопольного регулювання Маргрет Вестагер міститься вимога до Apple щодо надання користувачам можливості завантаження програм в обхід App Store”.

Раніше компанії Spotify і Rakuten також поскаржилися на те, що Apple забирає собі 30% доходу від продажів всіх додатків в App Store.

Зазначається, що у своїй скарзі Telegram не погодився з аргументом Apple про те, що комісія App Store підтримує його роботу.

Месенджер також заявив, що у 2016 році Apple заборонила застосунку для обміну повідомленнями запуск ігрової платформи на тій підставі, що вона суперечить правилам App Store.