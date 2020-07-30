Про це повідомляє Financial Times.
У скарзі компанії на ім’я єврокомісара з питань антимонопольного регулювання Маргрет Вестагер міститься вимога до Apple щодо надання користувачам можливості завантаження програм в обхід App Store”.
Раніше компанії Spotify і Rakuten також поскаржилися на те, що Apple забирає собі 30% доходу від продажів всіх додатків в App Store.
Зазначається, що у своїй скарзі Telegram не погодився з аргументом Apple про те, що комісія App Store підтримує його роботу.
Месенджер також заявив, що у 2016 році Apple заборонила застосунку для обміну повідомленнями запуск ігрової платформи на тій підставі, що вона суперечить правилам App Store.
- Раніше Європейська комісія почала два офіційні антимонопольні розслідування щодо американської корпорації Apple.