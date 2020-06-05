Месенджер Telegram оновився до версії 6.2 як для Android, так і для iOS. У ньому з'явився відеоредактор, який дозволяє покращувати якість зображення і додавати на відео та фото анімовані стікери.

Про це йдеться у блозі Telegram.

Попередній відеоредактор, який з’явився у 2015 році, дозволяв покращувати якість фотографій і додавати на них малюнки, стікери і текст. У оновленій версії за допомогою редактора також можна обробляти відео та розміщувати анімовані стікери на відеозаписах і фотографіях.

Відеоредактор автоматично покращує якість зображення, також вручну можна відрегулювати яскравість, насиченість та інші параметри. Крім того, можна накласти текст або додати малюнок.

При малюванні на відео або фото можна збільшити масштаб зображення (наприклад, для того, щоб підправити собі макіяж або домалювати вуса).

Нова версія програми дозволяє додати анімовані стікери на будь-яку фотографію або відеозапис. У такому випадку фото автоматично відправиться як GIF-анімація.

Також розробники покращили панель GIF-анімацій, яка тепер включає розділ “Популярні” і дозволяє підбирати GIF-файли на основі різних емоцій. Швидкість завантаження анімацій також збільшилася. З’явилася можливість і швидкого сортування чатів в папки.

Водночас для користувачів Android оновлено відеоплеєр: кнопки й довгі описи тепер не заважають перегляду, а відео, коротші за 30 секунд, автоматично відтворюються по колу. При надсиланні, редагуванні та видаленні повідомлень з’явилися нові плавні анімації.

Крім цього, у месенжері оновили і розділ для очищення непотрібних файлів, який тепер пропонує наочний анімований інтерфейс.