У месенджері Telegram для пристроїв на Android та iOS стала доступною функцію відеодзвінків.

Про це повідомили у блозі компанії.

Напередодні месенджер Telegram відсвяткував свій 7-й День народження. На честь річниці було презентовано нову версію додатку, у якій відтепер доступна функція відеодзвінків. Спершу нова функція стала доступною для користувачів пристроїв на Android, але вже доступна і для iOS.

Для того, щоб розпочати відеодзвінок, користувачам необхідно відкрити сторінку контакту та натиснути кнопку “Відео” або увімкнути камеру під час голосового виклику.

“Відеодзвінки підтримують режим відео-у-вікні, що дозволяє одночасно гортати чати та працювати, бачачи одне одного”, — розповіли у Telegram.

Зазначається, що усі відеодзвінки захищені наскрізним шифруванням. Задля того, щоб перевірити, чи захищений звʼязок, користувачі можуть порівняти чотири емодзі, які з’являються на екрані під час виклику.

Також у Telegram підтвердили свої плани у найближчі місяці додати функцію групових відеодзвінків.