Український державний російськомовний телеканал "ДОМ", створений президентом Володимиром Зеленським для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, отримав попередження через те, що показав мапу з "російським" Кримом.

Про це повідомила пресслужба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Мапа Росії із тимчасово окупованою територією України – Автономною Республікою Крим та містом Севастополем – демонструвалася в етері телеканалу “ДОМ” 5 липня 2021 року на початку та наприкінці передачі “Русский дневник”. Цей факт засвідчив моніторинг та перевірка Національної ради. Крім того, поява мапи з “російським” Кримом в етері державного телеканалу привернула увагу народних депутатів України та Служби безпеки України.

“Трансляція мапи, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу “ДОМ” так, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави”, – зазначили в Нацраді.

Заступниця директора з питань планування етеру телеканалу Віра Єльчік пояснила, що керівництво відразу відреагувало на цей факт і в той же день вибачилося перед аудиторією.

Вона запевнила, що було проведено службову перевірку для з’ясування причини цього прикрого випадку, який був кваліфікований, як службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників.

Також вона повідомила, що Департамент захисту національної державності Служби безпеки України, перевіривши діяльність телеканалу, не виявив у діях його працівників “ознак злочинів, досудове розслідування яких відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України віднесено до підслідності слідчих органів безпеки”.

У Нацраді наголосили, що програма “Русский дневник” транслювалася на телеканалі у повторі й в працівників телерадіоорганізації була можливість перевірити об’єктивність поширеної інформації та усунути недостовірні факти. Але компанія вчасно не вжила необхідних заходів і допустила повторну трансляцію запису програми із правопорушенням, яке, врешті, й призвело до поширення в національному етері необ’єктивної інформації.

“Національна рада визнала, що телеканал “ДОМ” (ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України”, м. Київ) порушив українське законодавство, коли показав мапу, на якій Автономна Республіка Крим та місто Севастополь позначені як території Російської Федерації. До телеканалу застосовано санкцію “оголошення попередження” за статтею про поширення необ’єктивної інформації. Зображення Криму “російським” в національному етері сприяє визнанню анексії української території країною-агресором”, – додали в Нацраді.

Нагадаємо, що телеканал обходиться платникам податків України в 1 млн грн в день.