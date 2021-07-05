Український державний російськомовний телеканал "Дом", створений президентом Володимиром Зеленським для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.

Про це в Telegram повідомив нардеп від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

“На телеканалі “ДОМ” публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський”, – написав Гончаренко.

Журналіст Березовець нагадав, що телеканал обходиться платникам податків України в 1 млн грн в день.

“Тим часом, на українському державному телеканалі “Дом” Крим позначили частиною РФ. Нагадую, канал “Дом” обходиться платникам податків України в 1 млн грн в день. Це далеко не перший скандал з каналом, очолюваного Олексієм Мацука”, – зауважив Березовець.

У свою чергу, телеканал повідомив, що розслідує появу в одному з його телеефірів зображення мапи Росії разом із українським Кримом, і просить Службу безпеки України про допомогу в цьому.

За повідомленням каналу, він має графічну заставку з мапою Росії в її міжнародно визнаних кордонах, яку використовує для передачі “Русский дневник” про події в цій країні.

“Разом із тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу”, – мовиться в повідомленні.

“Всі попередні планові випуски проєкту “Русский дневник” мають затверджену каналом графічну заставку – карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що такої графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків – невідомо”, – заявили в каналі.

При цьому там також кажуть, що винного попередньо вже встановили, а всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов’язків.

“Крим – це Україна, і канал “Дом” робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій і провокацій. Публічно звертаємось до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування”, – заявляє телеканал.