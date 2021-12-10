Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Про це пише видання “Детектор Медіа”.

Уся матеріально-технічна база телевізійного журналістського комплексу “Мультимедійна платформа іномовлення України” використовується для виробництва таких проєктів: “Новини України”, “Офіційна розмова”, “Неофіційна розмова”, “Право на право”. Тому були проведені творчі конкурси і визначені переможці. Серед них виявився проєкт “Про життя з Андрієм Пальчевським”.

Переможець тендеру ТОВ “Імаджинаріум”, власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії “Зе Медіа”, яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі.

“Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії”, – заявляють в описі.

Наразі плануються 60 випусків по 45 хвилин/випуск.