Про це пише видання “Детектор Медіа”.
Уся матеріально-технічна база телевізійного журналістського комплексу “Мультимедійна платформа іномовлення України” використовується для виробництва таких проєктів: “Новини України”, “Офіційна розмова”, “Неофіційна розмова”, “Право на право”. Тому були проведені творчі конкурси і визначені переможці. Серед них виявився проєкт “Про життя з Андрієм Пальчевським”.
Переможець тендеру ТОВ “Імаджинаріум”, власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії “Зе Медіа”, яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.
В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі.
“Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії”, – заявляють в описі.
Наразі плануються 60 випусків по 45 хвилин/випуск.
- Нагадаємо, російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал “Дом” був створений у березні 2020 року для жителів тимчасово окупованих територій України. Спершу він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики, з січня 2021 року перейшов до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Навесні також на телеканалі “Дом” вийшла передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”.
- Після бурхливої реакції на це у “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президента стала тільки піонером шоу.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.