Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала на понад 110 000 грн телеканал "НАШ" через розпалювання ворожнечі та поширення в етері наративів російської пропаганди.

Про це повідомили у пресслужбі Нацради.

Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено за результатами моніторингу етеру телеканалу за 4 лютого 2021 року.

Зазначається, що цього дня було зафіксовано пряму трансляцію передачі “Марафон” о 15:04, у якій брав участь народний депутат України VII та VIII скликань Євген Балицький.

Під час діалогу з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій у прямому етері Балицький поширював твердження і наративи пропаганди Російської Федерації про “зовнішнє управління” в Україні, що, на його думку, створює значну соціальну, національну напруженість, унеможливлює реалізацію соціально-економічних програм, перешкоджає спільним діям органів державної влади із громадськістю, веде до загострення протистояння різних соціально-політичних груп у суспільстві.

Також у висловах цього гостя програми зафіксовані спроби спотворення історичних фактів та подій в Україні, він, зокрема, говорив нібито про причетність українців до трагедії Бабиного Яру, вживав словосполучення “так называемого Голодомора”, заперечував значення подій Революції Гідності тощо.

“Ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на висловлювання гостя передачі, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію. Під час повторної трансляції до передачі не було внесено змін, що свідчить про відсутність редакційної модерації й усвідомлену та цілеспрямовану дію телерадіоорганізації на поширення в етері пропаганди країни-агресора та розпалювання національної ворожнечі й ненависті”, – пояснили в Нацраді.

У зв’язку з цим регулятор визнав порушення телеканалом вимог абзаців четвертого, шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 закону України “Про телебачення і радіомовлення”, частини першої статті 28 Закону України “Про інформацію” та застосувала до мовника санкцію “оголошення попередження”. За наявність закликів у висловлюваннях, які були поширені в етері телеканалу, до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі відповідно до частини восьмої статті 72 закону України “Про телебачення і радіомовлення” на мовника накладено штраф – 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

Крім того, цього ж дня Нацрада наклала на “НАШ” ще один штраф за результатами іншої перевірки.

Зокрема, за розпалювання ворожнечі у висловлюваннях Вадима Рабіновича, що прозвучали в етері цього мовника 3 лютого 2021 року у передачі “Наш ранок”. Також регулятор призначив нові позапланові безвиїзні перевірки телеканалу за поширення висловлювань з ознаками мови ворожнечі Олени Лукаш та Андрія Пальчевського. Перевірку також призначено телеканалу “Максі ТВ”, який транслює зокрема програми телеканалу “НАШ”, за висловлювання протиправного характеру Петра Симоненка.