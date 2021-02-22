Телеканал “НАШ” подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який стосується призначення позапланової безвиїзної перевірки.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

“Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов ТОВ “НАШ 365” до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ “Наш 365” (логотип “НАШ”)”, – йдеться у повідомленні.

На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм законодавства України, без належних правових підстав та допустимих доказів.

ОАСК наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.

На початку лютого під санкції потрапив нардеп Тарас Козак. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Проти цих каналів також введені санкції, а їх мовлення заблоковано.