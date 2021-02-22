Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
“Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов ТОВ “НАШ 365” до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ “Наш 365” (логотип “НАШ”)”, – йдеться у повідомленні.
На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм законодавства України, без належних правових підстав та допустимих доказів.
ОАСК наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.
На початку лютого під санкції потрапив нардеп Тарас Козак. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Проти цих каналів також введені санкції, а їх мовлення заблоковано.
- 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.
- Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.
- Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції, запроваджені Радою нацбезпеки та оборони (РНБО) проти нього та його дружини Оксани Марченко, “незаконними”.
- Сама Оксана Марченко також прокоментувала введення проти неї санкцій і заявила про початок політичної кар’єри. За словами Марченко, її “змусили взяти в руки політичну зброю”, тому вона вступає до політичної партії “ОПЗЖ”.