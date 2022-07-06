Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ “Телеканал “Прямий” протиправними.

Про це йдеться на офіційному сайті телеканалу “Прямий”.

Верховний суд постановив, що дії Нацради є протиправними. Отже, “Прямому” повертають радіомовлення на наступних частотах: 91,1 МГц у м. Павлоград Дніпропетровської області; 102,2 МГц у м. Мелітополі Запорізької області; 98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської області; 107,7 МГц у м. Переяславі Київської області.

У постанові Верховного суду України йдеться про те, що скасування ліцензії повністю, навіть за умови, що 4 із 6 частот використовувалися відповідно до норм чинного законодавства та ліцензійних умов, є протиправним.

За словами генеральної продюсерки ТОВ “Телеканал “Прямий” Світлани Орловської, телеканал зміг відстояти свої законні права щодо радіочастот.

“Я маю надію, що ми обов`язково відстоїмо свої права щодо повернення цифрового мовлення телеканалу “Прямий” у Т2″, – зазначила Світлана Орловська.

Нагадаємо, що 3 вересня 2020 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення радіостанції “Прямий FM” в шести містах України.

Натомість телеканал “Прямий” на захист своєї позиції подав позовну заяву до Окружного адміністративного суду Києва. Разом з позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня державний концерн РРТ без попередження вилучив з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: “Еспресо”, “5-й” і “Прямий”.

Свої дії керівництво концерну РРТ не пояснило, а письмові звернення від телекомпаній ігнорувало. Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.

9 травня у Держспецзв’язку повідомили, що причина вимкнення каналів — виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

1 липня стало відомо, що електронна петиція про повернення в цифровий етер “Еспресо”, “5 каналу” та “Прямого” набрала необхідну для розгляду урядом кількість голосів, її підписали 25 014 громадян.