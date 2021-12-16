15 грудня 2021 року Олександр Корнієнко оголосив про глибоке реформування телеканалу "Рада". Згодом, нардеп Олег Дунас зареєстрував «Проєт Закону про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України під номером 6430 від 15.12.2021. Текст законопроєкту наразі відсутній.

Про це повідомляє сайт української громадської організації, що діє у сфері медіа – Інститут Масової Інформації.

На цей момент канал “Рада” володіє супутниковою ліцензією, з 14 – ти годинним обсягом мовлення (8:00 – 22:00), яка діє до 24.07.2024 року. Також, канал має ліцензію на цифрове мовлення, загальний обсяг якого – 24 години на добу з терміном дії до 16.11.2024. Крім того, “Рада” включений до універсальної програмної послуги для території України тривалістю з 8 до 22 години.

Канал “Рада” є державною телеорганізацією, яка реалізує покладені на неї завдання щодо всебічного висвітлення діяльності Верховної Ради, комітетів, комісій, нардепів України, фракцій, органів місцевого самоврядування.

Українське законодавство передбачає наявність державного телебачення, яке має певні обмеження щодо завдань, цілей, способів фінансування та ін. Та щодо “Ради” фактично не існує спеціальних законів, що регламентують діяльність каналу.

Крім того, канал є розпорядником публічної інформації через використання бюджетних коштів згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації” та замовником публічних закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. Відповідно до норм канал зобов‘язаний розміщувати інформацію про використання бюджетних коштів на своєму сайті.

Наразі сайт каналу не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме: відсутня інформація, передбачена законодавством про телебачення та інформація, яку зобов‘язаний оприлюднювати розпорядник бюджетних коштів. Веб – сайт непрозорий та не відповідає чинному законодавству.

Отже, найвагомішими недоліками телеканалу є:

Непрозорість політики редакції, відсутність інформації про керівників, ключових журналістів та інших працівників каналу. Громадськість не може здійснювати контроль за змістом та якістю інформації. Відсутня інформація про бюджетне фінансування та витрачання коштів з бюджету. Недотримання процедур публічних закупівель. Відсутність будь-який органів контролю та перевірки, які б унеможливили порушення законодавства.