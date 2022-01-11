Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, котрого телеканал "Рада" випадково "поховав", опублікував відповідь на конфуз в етері. Голова парламенту опублікував кліп російського рок-гурту Чайф "Не поспішай".

Відповідний допис спікер Верховної Ради розмістив на своїй сторінці у Facebook.

11 січня в етері телеканалу “Рада” з’явився портрет Руслана Стефанчука, під яким був напис “раптово помер”. Телеканал передавав слова спікера Верховної Ради щодо смерті Давіда Сассолі. Проте, у ЗМІ почали розповсюджувати новини, що канал “поховав” голову парламенту.

“Не поспішай ти нас ховати, у нас ще тут справи”, – йдеться у першому куплеті пісні, котру розмістив Руслан Стефанчук у якості відповіді телеканалу.

Руслан Стефанчук прикріпив емодзі “у піднесеному настрої” до публікації.

Допис спікера парламенту за короткий час набрав сотні позначок “подобається”. Співголова фракції “Європейської Солідарністі” у Верховній Раді Ірина Геращенко також прокоментувала публікацію, зазначивши, що почуття гумору свідчить про те, що спікер “живий, і слава Богу”.