Відповідний допис спікер Верховної Ради розмістив на своїй сторінці у Facebook.
11 січня в етері телеканалу “Рада” з’явився портрет Руслана Стефанчука, під яким був напис “раптово помер”. Телеканал передавав слова спікера Верховної Ради щодо смерті Давіда Сассолі. Проте, у ЗМІ почали розповсюджувати новини, що канал “поховав” голову парламенту.
“Не поспішай ти нас ховати, у нас ще тут справи”, – йдеться у першому куплеті пісні, котру розмістив Руслан Стефанчук у якості відповіді телеканалу.
Руслан Стефанчук прикріпив емодзі “у піднесеному настрої” до публікації.
Допис спікера парламенту за короткий час набрав сотні позначок “подобається”. Співголова фракції “Європейської Солідарністі” у Верховній Раді Ірина Геращенко також прокоментувала публікацію, зазначивши, що почуття гумору свідчить про те, що спікер “живий, і слава Богу”.
- Нагадаємо, оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працював політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу.
- Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента.
- Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим.
- Згодом Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.
- П’ятий президент Україні, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапив до етеру каналу Рада – і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.
- Нагадаємо, у грудні на порталі “ProZorro” було опубліковано оголошення про закупівлі послуг з розроблення творчої концепції програм телеканалу “Рада” та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це виділено понад 15 млн гривень з бюджету.
- 9 січня в етері телеканалу “Рада” експертка Інна Силантьєва, дружина екснардепа від “Радикальної партії Олега Ляшка” Дениса Силантьєва назвала протестувальників у Казахстані “навченими терористами”.