Про це повідомив голова парламентського комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю “Детектору медіа”.
За його словами, у парламенті вдалося дійти компромісу щодо телеканалу “Рада”.
“Ми чітко записали в закон, що після закінчення воєнного стану він має повернутися до формату парламентського мовлення [висвітлення роботи парламенту] — і все, бо він для цього створювався”, – розповів Потураєв.
Втім, депутати водночас прописали, як він має працювати під час воєнного стану. Зазначається, що канал повинен висвітлювати роботу ВР, але з міркувань безпеки — не в режимі прямого етеру.
Також, як відзначив Потураєв, “ми не прописували прямо, що він є частиною спільного телемарафону”.
“Але як у частини марафону в нього є ще зобов’язання щодо інформування суспільства про суспільно значущі події. Тобто він буде висвітлювати роботу парламенту і виконувати свою місію як частина марафону”, – сказав Потураєв.
- Європейська комісія та Рада Європи розкритикували новий законопроєкт про медіа. Втім, у ВРУ не оприлюднюють ці висновки та планують винести його на голосування у найближчий пленарний день.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, який на початку широкомасштабного вторгнення закликав Україну капітулювати. Зараз він входить до депутатської групи “Відбудова України”. В етері з ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
- У серпні в етері державного російськомовного телемарафону іномовлення FreeДом було двадцять включень десятьох народних депутатів України. Усі вони належали до фракції “Слуга народу”.
- Голова Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що держава продовжить фінансування телемарафону, адже його припинення наразі “не на часі”.