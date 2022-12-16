13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про медіа", згідно з яким телеканал "Рада" має висвітлювати діяльність парламенту, а також функціонуватиме в телемарафоні. Втім, останнє не прописано в законі "прямо".

Про це повідомив голова парламентського комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю “Детектору медіа”.

За його словами, у парламенті вдалося дійти компромісу щодо телеканалу “Рада”.

“Ми чітко записали в закон, що після закінчення воєнного стану він має повернутися до формату парламентського мовлення [висвітлення роботи парламенту] — і все, бо він для цього створювався”, – розповів Потураєв.

Втім, депутати водночас прописали, як він має працювати під час воєнного стану. Зазначається, що канал повинен висвітлювати роботу ВР, але з міркувань безпеки — не в режимі прямого етеру.

Також, як відзначив Потураєв, “ми не прописували прямо, що він є частиною спільного телемарафону”.

“Але як у частини марафону в нього є ще зобов’язання щодо інформування суспільства про суспільно значущі події. Тобто він буде висвітлювати роботу парламенту і виконувати свою місію як частина марафону”, – сказав Потураєв.