Парламентський телеканал "Рада" уклав угоду на виробництво програм для інформаційного марафону "Єдині новини" на 120 мільйонів гривень з компанією "Кінокіт", яку пов’язують із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на дані системи “Прозорро“.

“Кінокіт” нібито виграла мистецькі конкурси щодо виробництва програм, однак не відомо, чи брали участь у конкурсі суперники.

Зазначається, що послуги включатимуть розробку “творчої концепції та частковий технологічний цикл виробництва”. Йдеться про програми під робочими назвами “Новини”, “Спеціальні репортажі”, “Репортажі мережі корпунктів”, “Лайв”, “Виїзні студії”, “Розмовні студії” та “Документальні проєкти”.

Обсяг замовлення на суму 120 млн гривень складає 75 тисяч хвилин – отже кожна хвилина продукту коштує 1 599 гривень.

“Наші гроші” пишуть, що “Кінокіт” пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

У жовтні 2020 року співвласником фірми став колишній генпродюсер “1+1” Володимир Оселедчик, який також є лектором Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка – Альоною Тимошенко.

У грудні 2021 року, перед перезапуском “Ради”, власницею компанії стала акторка з Одеси Юлія Дроздова, а директором – Сергій Самойленко. Директор “Кінокіт” Сергій Самойленко працював у Росії, а з другої половини 2019 року працював на каналі “112 Україна” Віктора Медведчука, – додає видання.

За 2019 рік пан Тимошенко заробив 3 047 834 гривень, з яких 10 320 гривень соціальної допомоги (копієчка до копієчки, знаєте). Натомість його дружина за той же період заробила в півтора раза більше – 5 149 434 гривень. Заощадити Кирило Владленович зумів аж 697 941 долар США, 110 008 євро і 4 035 266 гривень (майже все готівкою). У його дружини заощаджень – 185 160 доларів та 5 829 759 гривень, також головним чином готівкою.

Раніше #Букви повідомляли, що у 2020 році доходи Тимошенка впали — до 519 229 гривень, з яких 3 440 гривень склала соцдопомога. Натомість його дружина, Альона Тимошенко зберегла статус годувальниці сім’ї, заробивши 6 409 362 гривень.

Окрім переоформленої ТОВ “Гудмедіа”, Альоні Тимошенко належать ТОВ “Українська кіношкола” та ТОВ “Дрім Фільм”. Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу.

Крім того, вона отримувала заробітну плату від ТОВ “Українська кіношкола”, у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і ТОВ “Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент” (партнер Українського культурного фонду — бюджетної установи, підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО “Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії”, одним із засновників якої є Андрій Єрмак.