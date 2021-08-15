Український телеканал ТОВ "ТРК „Україна" надіслав американській корпорації Google зажадав видалити з видачі пошукової системи "піратський контент" та вказав його IP-адресу як "127.0.0.1".

Відповідний запит надіслав партнер компанії з питань піратства інтелектуальної власності Vindex, звернув увагу сайт Torrent Freak.

Запит на видалення надіслав партнер “України” по боротьбі з піратством Vindex, який, по суті, позначив файл на власному ПК. Посилання з “порушенням” прав інтелектуальної власності — 127.0.0.1:6878/ace/manifest.m3u. Це вказує на файл списку відтворення, швидше за все — для потокової платформи P2P Ace Stream, яка часто використовується для піратського контенту.

Ця IP-адреса має назву localhost та застосовується при переміщенні інформації серед програм-серверів, що працюють на тому самому комп’ютері, що й програма-клієнт, незалежно від конфігурації апаратних мережевих засобів комп’ютера. Інакше кажучи, телеканал “Україна” попросив Google видалити “піратський” файл з власного комп’ютера.

Зазначається, що Google не вжила жодних заходів у відповідь.

Насправді історія не нова, а подібні казуси щодо блокування “127.0.0.1” раніше неодноразово відбувалися з американськими кінокомпаніями.