Про це повідомляє телеканал “Прямий”.
Працівники телекомпаній зауважили, що державний Концерн РРТ вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” з етеру без попередження та в період інформаційної війни з Росією.
Працівники телеканалів наголосили, що таке відключення, без офіційних підстав, порушує укладені письмові угоди із телеканалами. Окрім цього, такий крок є перешкодою законній професійній діяльності журналістів, що прямо порушує ст. 171 КК України.
“Державний концерн незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації” – йдеться у заяві.
Тому працівники “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо” закликають президента України, який є гарантом Конституції, зреагувати на дії керівництва Концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів.
“Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну Перемогу України над агресором”, – наголосили співробітники телеканалів.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2. Журналісти звернулися до Президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації
- Відомо, що журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.
- Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”. За його словами, обмеження свободи слова відносно телеканалів – це зневага до всіх українців.