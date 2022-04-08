Про це повідомляє телеканал “Прямий”.

Працівники телекомпаній зауважили, що державний Концерн РРТ вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” з етеру без попередження та в період інформаційної війни з Росією.

Працівники телеканалів наголосили, що таке відключення, без офіційних підстав, порушує укладені письмові угоди із телеканалами. Окрім цього, такий крок є перешкодою законній професійній діяльності журналістів, що прямо порушує ст. 171 КК України.

“Державний концерн незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації” – йдеться у заяві.

Тому працівники “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо” закликають президента України, який є гарантом Конституції, зреагувати на дії керівництва Концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів.

“Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну Перемогу України над агресором”, – наголосили співробітники телеканалів.