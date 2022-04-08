Колективи трьох опозиційних телеканалів - "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу" - звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.

Про це повідомляє телеканал “Прямий”.

Працівники телекомпаній зауважили, що державний Концерн РРТ вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” з етеру без попередження та в період інформаційної війни з Росією.

Працівники телеканалів наголосили, що таке відключення, без офіційних підстав, порушує укладені письмові угоди із телеканалами. Окрім цього, такий крок є перешкодою законній професійній діяльності журналістів, що прямо порушує ст. 171 КК України.

“Державний концерн незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації” – йдеться у заяві.

Тому працівники “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо” закликають президента України, який є гарантом Конституції, зреагувати на дії керівництва Концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів.