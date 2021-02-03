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Телеканали Медведчука заблоковані, але чи надовго?

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яким паралізував діяльність нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів, які пов'язують з кумом російського президента Віктором Медведчуком. 

Середа, 3 лютого 2021, 00:53

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Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.

Що сталося?

Указом №43/2021 Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачено накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.

Санкції запроваджують й щодо восьми юридичних осіб, що йому належать. Це:

  • п’ять регіональних телеканалів, що мовлять під логотипом “112 Україна” (ТОВ “Новий формат”, “Аріадна ТВ”, “ТВ Вибір”, “Партнер ТВ” та “Лідер ТВ”);
  • телерадіокомпанія “112-ТВ”;
  • ТОВ “Новини 24 години”, що мовить під логотипом “NEWSONE”;
  • ТОВ “Нові комунікації”, що мовить під логотипом ZIK.

За словами юриста, ці заходи дадуть змогу паралізувати діяльність як Козака, так і юридичних осіб, що йому належать.

Фактично ці заходи дають змогу повністю паралізувати будь-яку діяльність особи, до якої застосовано санкції, починаючи від можливості використовувати кошти на банківських рахунках, здійснення комерційної діяльності і закінчуючи елементарним здійсненням права власності, тобто можливості купувати, продавати, передавати третім особам, володіти чи використовувати будь-яке майно, що належить такій особі. Список не є виключним, тобто можуть бути застосовані будь-які інші санкції, передбачені частиною 1 статті 4 Закону України “Про санкції” (цей перелік також не є виключним і може бути розширеним в рамках принципів, які встановлені цим законом).

Схожі заборони застосовано і щодо юридичних осіб, які належать Тарасу Козаку. Цей перелік також вкрай широкий і дозволяє припинити як їх безпосередню інформаційну діяльність, так і заблокувати вчинення будь-яких дій майнового характеру“, — пояснив юрист.

Є “але”

Попри те, що деякі оператори вже заблокували доступ до згаданих телеканалів, радіти зарано: Козак може позбутися санкцій, і ось чому.

Є одна проблема. Норми статті 1 Закону України “Про санкції”, на підставі якого прийняте рішення РНБО та Указ президента, не передбачають можливості застосування санкції щодо громадян України та юридичних осіб, які належать резидентам”, — пояснює Чорний. 

Юрист послався на частину 2 статті 1 цього закону, яка встановлює, що санкції можуть застосовуватися з боку України щодо: 

  • іноземної держави; 
  • іноземної юридичної особи;
  • юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента; 
  • іноземців; 
  • осіб без громадянства;
  • а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

“Як бачимо, громадян України та юридичних осіб, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України (а пан Козак наразі є громадянином України), у цьому переліку немає”, — наголосив юрист.

Стосовно останнього пункту — щодо суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність — це навряд чи можна застосувати до Козака.

Що ж до пункту про суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність, то слід враховувати, що терористична діяльність у розумінні українського законодавства є рядом злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Зокрема, це:

  • терористичний акт;
  • втягнення у вчинення терористичного акту;
  • публічні заклики до вчинення терористичного акту;
  • створення терористичної групи чи терористичної організації;
  • сприяння вчиненню терористичного акту;
  • фінансування тероризму.

Для того, щоб якась особа вважалася такою, що здійснює терористичну діяльність, щодо неї має набути чинності обвинувальний вирок суду за однією або кількома з перелічених статей. Про існування таких вироків щодо пана Козака наразі нічого не відомо, тобто зазначена підстава також не може бути застосована.

Окрім цього, існує також Закон України “Про боротьбу з тероризмом”, який визначає правові та організаційні основи боротьби з тероризмом та містить визначення ряду понять з цим пов’язаних. Однак ані указ президента, ані рішення РНБО не містять посилання на ті його норми, на підставі яких могли б бути накладені санкції в цьому випадку“, — пояснив юрист.

Чорний зауважив, що можливе й інше трактування. Йдеться про норми статті 3 згаданого закону, яка вказує, що підставами для застосування санкцій є “дії інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам”.

Однак це не усуває суперечностей, і Козак може скасувати запровадження санкцій через суд.

“Ані в рішенні РНБО, ані в указі президента немає посилання на вказану норму, окрім того, вона не усуває суперечності з нормами частини 2 статті 1 Закону “Про санкції”. Таким чином, можна очікувати, що запроваджені президентом санкції можуть бути скасовані Верховним Судом з зазначених вище підстав“, — підсумував юрист.

Теги: 112 Україна, Віктор Медведчук, ОПЗЖ, санкції, Тарас Козак, NewsOne

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