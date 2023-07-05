Колишній телеведучий та волонтер Сергій Притула вважає, що всеукраїнський телемарафон "Єдині новини" вже "вичерпав себе".

Джерело: інтерв’ю Притули для Української правди

На запитання ведучого, чи “вбив” телемарафон українське телебачення, Притула зазначив, що “не повністю вбив”, однак українці більше довіряють інформації з Telegram-каналів, що, за його словами, “трохи страшно”.

“Люди не завжди можуть відфільтрувати де русняве ІПСО, а де нормальна інформація, правдива”, – пояснив він.

Притула додав, що, на його думку, телемарафон у тому форматі, яким він є зараз – вичерпав себе.

“Я розумію, для чого він був створений на початках повномасштабного вторгнення, але чим дальше в ліс, тим виглядає, що це вже телемарафон, який не є інструментом боротьби з російською пропагандою, а, радше, інструментом просування певних політик та наративів окремою групою осіб”, – резюмував він.