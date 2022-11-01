Про це повідомляє Sciencealert.

Останні промені світла вмираючої зірки збереглися у серії красивих зображень. Її світло поширювалося понад п’ять років, після того, як вона стала надновою у 2016 році. Отримана анімація зі з’єднаних зображень є скарбницею інформації про еволюцію зірок, що вмирають і пилу навколо наднової в її рідній галактиці Центавр А.

“Гарна буденна аналогія: уявити собі фінал феєрверка – яскравий сплеск світла від снаряда у кінці шоу освітить дим від ранніх снарядів, який все ще тримається у повітрі”, — каже астроном Стівен Лоуренс з університету Хофстра у США.

Варто зазначити, що зірку виявили у 2016 році. Відтоді астрономи спостерігали за нею та галактикою, в якій вона розташована. Хоча Центавр А перебуває на відстані понад 12 млн світлових років, за допомогою “Габбла” вченим вдалося зібрати більше інформації про зірку SN 2016adj, що згасає.

“Вибухова хвиля поширювалася назовні зі швидкістю понад 10 тис. км на секунду”, – розповів астроном Луїс Гальбані з Інституту космічних наук в Іспанії.

Також він зазначив, що світлове відлуння – це справді приголомшливе явище, яке по-справжньому можна побачити лише здалеку. Вони виникають, коли щось створює спалах світла, який випромінює в космос. Якщо це світло стикається з фізичним бар’єром, таким як хмари космічного пилу, воно відбиватиметься, прибуваючи в інший час, ніж початковий спалах. Це приблизно те саме, що звукове відлуння, але зі світлом. Ми можемо використовувати ці світлові відлуння, щоб допомогти скласти карту та зрозуміти простір і об’єкти в ньому.

Ці світлові відлуння дозволили дослідникам на чолі з астрономом Максиміліаном Штріцінгером з Орхуського університету в Данії скласти карту пилу поруч із надновою зіркою. Їхній аналіз показує, що пилові конструкції містять простори, заповнені матеріалом, який має занадто низьку щільність, щоб виробляти видиме світлове ехо.

“Набір даних чудовий й він дав нам змогу створити кольорові зображення та анімацію, які демонструють еволюцію світлового відлуння протягом п’ятирічного періоду. Це рідкісне явище раніше було задокументовано лише в кількох інших наднових зірках”, – зауважив астроном Максиміліан Штріцінгер.

Довідково. Космічний телескоп “Габбл” — американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті з 1990 року. Спільний проєкт NASA і Європейського космічного агентства (ЄКА). Телескоп названо на честь Едвіна Габбла. Телескоп “Габбл” — унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія, найбільша серед запущених у космос у XX сторіччі. Є першим апаратом із серії “Великі обсерваторії”.