Космічний телескоп Hubble зробив світлину карликової галактики NGC 1705. "Космічний дивак", як його прозвали вчені, розташовується в сузір’ї Живописець (Pictor) приблизно за 17 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ЄКА).

Прізвисько від вчених планета отримала через її невелику, але незвичну форму. Нещодавно “космічний дивак” утворив зірки у своїй галактиці. Цей об’єкт потрапив у поле зору дослідників через кілька хімічних елементів. Очікується, що завдяки ним людство зможе розширити уявлення про еволюцію галактик. Об’єкти типу NGC 1705 вважаються подібними до найперших галактик Всесвіту.

Зазначимо, що вперше цей об’єкт помітили у 1999 році. 23 роки тому Hubble фотографував його за допомогою ширококутної планетарної камери (Wide Field Planetary Camera 2). У межах місії “Атлантіса” у 2009 році камеру замінили на нове покоління й тепер дослідники мають якісні і детальні знімки галактики.

Телескоп Hubble є унікальною багатоцільовою орбітальною обсерваторією, яку вивели у 1990 році. Названий апарат на честь американського астронома, дослідника галактик Едвіна Габбла, став найбільшим серед запущених у космос у минулому столітті.

Він є спільним проєктом NASA та Європейського космічного агентства (ЄКА). Новопобудований інфрачервоний телескоп James Webb Space за майже 10 мільярдів доларів мав замінити Hubble, проте апарат продовжує працювати. Новинку запустили у космос у грудні 2021 року, його строк придатності становить близько п’яти років. Телескоп кілька днів тому досягнув місця постійного базування й тепер його чекає три місяці вирівнювання в межах підготовки до операцій.