Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ЄКА).

Прізвисько від вчених планета отримала через її невелику, але незвичну форму. Нещодавно “космічний дивак” утворив зірки у своїй галактиці. Цей об’єкт потрапив у поле зору дослідників через кілька хімічних елементів. Очікується, що завдяки ним людство зможе розширити уявлення про еволюцію галактик. Об’єкти типу NGC 1705 вважаються подібними до найперших галактик Всесвіту.

Фото: Європейське космічне агентство

Зазначимо, що вперше цей об’єкт помітили у 1999 році. 23 роки тому Hubble фотографував його за допомогою ширококутної планетарної камери (Wide Field Planetary Camera 2). У межах місії “Атлантіса” у 2009 році камеру замінили на нове покоління й тепер дослідники мають якісні і детальні знімки галактики.

Телескоп Hubble є унікальною багатоцільовою орбітальною обсерваторією, яку вивели у 1990 році. Названий апарат на честь американського астронома, дослідника галактик Едвіна Габбла, став найбільшим серед запущених у космос у минулому столітті.

Він є спільним проєктом NASA та Європейського космічного агентства (ЄКА). Новопобудований інфрачервоний телескоп James Webb Space за майже 10 мільярдів доларів мав замінити Hubble, проте апарат продовжує працювати. Новинку запустили у космос у грудні 2021 року, його строк придатності становить близько п’яти років. Телескоп кілька днів тому досягнув місця постійного базування й тепер його чекає три місяці вирівнювання в межах підготовки до операцій.