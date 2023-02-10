Космічний телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA зробив нові знімки "невловної" карликової галактики Донатьєлло II, що є однією з трьох нещодавно відкритих галактик.

Про це повідомляє NASA.

Для того, аби ідентифікувати галактику використали “старомодний спосіб”. Спочатку астрономи проаналізували дані, а згодом за допомогою Hubble підтвердили відкриття Донатьєлло II. Зазначається, що навіть у сучасного телескопа можуть виникнути труднощі під час відокремлення зірок.

Дані зібрали за допомогою Дослідження темної енергії (DES), інтенсивного спостереження, яке тривало 6 років. Саме це зробило можливим відкриття карликової галактики.

“Використовуючи дані DES, астроном-аматор Джузеппе Донатьєлло зробив своє відкриття — три дуже слабкі галактики, які тепер називаються Донатьєлло II, III й IV відповідно”, — йдеться в повідомленні NASA.

Завдяки Hubble астрономи отримали зображення кількох слабких галактик з довгою експозицією. На фото видно скупчення галактик навколо Скульптора, що стало підтвердженням незалежного відкриття галактик Донатьєлло.