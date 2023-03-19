NASA опублікувало світлину, зроблену космічним телескопом Hubble. На ній зображено галактику на фоні віддалених зоряних скупчень, яка розташована приблизно за 26 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило NASA.

Космічний об’єкт знаходиться у сузірʼї Вора. Візуально карликова галактика UGCA 307 не має чіткої структури та нагадує туманну хмару у русі.

UGCA 307 містить смугу зірок з червоним газом – молоді зорі.

Зображення, зроблене телескопом, є частиною проєкту з дослідження всіх відомих сусідніх галактик. Hubble вже дослідив майже три чверті сусідніх галактик достатньо детально, щоб виявити найяскравіші зорі. Вчені намагаються створити розуміння зірок, що населяють кожну галактику.

Світлину зробили за допомогою вдосконаленої камери Hubble for Surveys (ACS), яка була встановлена на телескопі в 2002 році.