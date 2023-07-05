Космічний телескоп James Webb зробив світлину результату давнього космічного зіткнення двох галактик-титанів. Воно могли статися близько 500 млн років тому.

Джерело: Space.com.

Оранжево-червона галактика нині виглядає як спіраль газу, пилу і зірок. Проте там помітно уламки масивного зіткнення двох попередніх галактик.

На світлині зображена галактика під назвою NGC 3256, яка розташована на відстані близько 120 млн світлових років від Землі. Космічний об’єкт є частиною гігантського скупчення галактик Гідра-Центавр.

James Webb зафіксував довгі “вусики” пилу і зірок. Вони сяють та виходять назовні від основної частини та найяскравіших ділянок галактики.

На думку вчених, дослідження подібних зіткнень може надати багато інформації для дослідників. Наприклад, як галактики як-от NGC 3256 збільшуються шляхом злиття з іншими, що призводить до зростання чорних дір.