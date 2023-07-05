Джерело: Space.com.
Оранжево-червона галактика нині виглядає як спіраль газу, пилу і зірок. Проте там помітно уламки масивного зіткнення двох попередніх галактик.
На світлині зображена галактика під назвою NGC 3256, яка розташована на відстані близько 120 млн світлових років від Землі. Космічний об’єкт є частиною гігантського скупчення галактик Гідра-Центавр.
James Webb зафіксував довгі “вусики” пилу і зірок. Вони сяють та виходять назовні від основної частини та найяскравіших ділянок галактики.
На думку вчених, дослідження подібних зіткнень може надати багато інформації для дослідників. Наприклад, як галактики як-от NGC 3256 збільшуються шляхом злиття з іншими, що призводить до зростання чорних дір.
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