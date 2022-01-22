Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон у Twitter.

Завдяки складній серії розгортань телескоп перетворився з його щільно згорнутої конфігурації запуску  на такий, що має вигляд  справжньої обсерваторії. Хоча до наукових спостережень залишилося кілька місяців.

Щойно отримав повідомлення від команди NASA: всі 18 сегментів основного дзеркала і вторинне дзеркало тепер повністю розгорнуті! Вітаємо команди, які невпинно працювали з моменту запуску, щоб дістатися цієї точки. Незабаром “Вебб” прибуде до своєї нової домівки, точки L2!” — зазначив Нельсон.

На вебсайті про космос та астрономію Space.com зазначається, що головне дзеркало телескопа містить 18 шестикутних сегментів. Наразі вони розташовані в розгорнутих позиціях, на кілька днів раніше передбаченого строку.

Команда Вебба очікує, що весь процес налаштування дзеркала займе близько трьох місяців.