Космічний телескоп Джеймса Вебба, також відомий як JWST або Webb, успішно розгорнув усі 18 сегментів дзеркал.

Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон у Twitter.

Завдяки складній серії розгортань телескоп перетворився з його щільно згорнутої конфігурації запуску на такий, що має вигляд справжньої обсерваторії. Хоча до наукових спостережень залишилося кілька місяців.

Щойно отримав повідомлення від команди NASA: всі 18 сегментів основного дзеркала і вторинне дзеркало тепер повністю розгорнуті! Вітаємо команди, які невпинно працювали з моменту запуску, щоб дістатися цієї точки. Незабаром “Вебб” прибуде до своєї нової домівки, точки L2!” — зазначив Нельсон.

Just in from the @NASAWebb team: All 18 primary mirror segments and the secondary mirror are now fully deployed! Congratulations to the teams that have been working tirelessly since launch to get to this point. Soon, Webb will arrive at its new home, L2!#unfoldtheuniverse pic.twitter.com/QsIyr5AWii — Bill Nelson (@SenBillNelson) January 19, 2022

На вебсайті про космос та астрономію Space.com зазначається, що головне дзеркало телескопа містить 18 шестикутних сегментів. Наразі вони розташовані в розгорнутих позиціях, на кілька днів раніше передбаченого строку.

Команда Вебба очікує, що весь процес налаштування дзеркала займе близько трьох місяців.