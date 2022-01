Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон у Twitter.

Завдяки складній серії розгортань телескоп перетворився з його щільно згорнутої конфігурації запуску на такий, що має вигляд справжньої обсерваторії. Хоча до наукових спостережень залишилося кілька місяців.

Just in from the @NASAWebb team: All 18 primary mirror segments and the secondary mirror are now fully deployed!

Congratulations to the teams that have been working tirelessly since launch to get to this point. Soon, Webb will arrive at its new home, L2!#unfoldtheuniverse pic.twitter.com/QsIyr5AWii

— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 19, 2022