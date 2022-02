Про це повідомляє пресслужба NASA у Twitter.

“Джеймс Вебб” зробив фотознімок сонцеподібної зірки HD 84406. Вона розташована на відстані близько 260 світлових років від нашої планети в сузір’ї Великої Ведмедиці. Телескоп спостерігатиме за нею, поки не завершиться повне налаштування обладнання. Пізніше космічна обсерваторія зосередиться на інших об’єктах, що розташовані значно далі.

Зокрема телескоп зробив так зване “селфі”, зафіксувавши цим своє головне дзеркало. Зазначається, що знімок зроблено за допомогою спеціальної лінзи NIRCam всередині “Джеймса Вебба”.

Нагадаємо, що NASA запустило новий телескоп 25 грудня 2021 року. Його вартість становить близько 10 мільярдів доларів. Унікальність “Джеймса Вебба” в його дуже великому дзеркалі. Його діаметр становить 6,5 метра, тоді як у “Хаббла” — лише 2,4 метра.

Минулого місяця телескоп успішно розгорнув усі 18 сегментів дзеркал.

