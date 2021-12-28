Космічна рентгенівська обсерваторія "Chandra" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показала галактичну туманність NGC 1929, яка розташована у сузір’ї Золота Риба.

Про це повідомляє Космічна рентгенівська обсерваторія “Chandra” у Twitter.

Багато нових зірок, деякі дуже масивні, формуються в NGC 1929, галактичній туманності, залишках супернової типу EN у сузір’ї Золота Риба.

Згідно з інформацією зазначеною у повідомленні, масивні зірки виробляють інтенсивне випромінювання, викидають речовину з високою швидкістю, щоб вибухнути у вигляді наднових. Пізніше вітер і ударні хвилі наднової стикаються величезні бульбашки в навколишніх газах.

ДОВІДКА. Обсерваторія “Chandra” — космічна обсерваторія, запущена NASA у липні 1999 року. Була названа на честь американського фізика та астрофізика індійського походження Субрахманьяна Чандрасекара.

NGC 1929 — галактична туманність, яка залишилась від супернової типу EN у сузір’ї Золота Риба. Відкривачем об’єкта є Джеймс Данлоп. Він уперше спостерігав за об’єктом 27 вересня 1826.