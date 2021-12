Про це повідомляє Космічна рентгенівська обсерваторія “Chandra” у Twitter.

Багато нових зірок, деякі дуже масивні, формуються в NGC 1929, галактичній туманності, залишках супернової типу EN у сузір’ї Золота Риба.

Згідно з інформацією зазначеною у повідомленні, масивні зірки виробляють інтенсивне випромінювання, викидають речовину з високою швидкістю, щоб вибухнути у вигляді наднових. Пізніше вітер і ударні хвилі наднової стикаються величезні бульбашки в навколишніх газах.

ДОВІДКА. Обсерваторія “Chandra” — космічна обсерваторія, запущена NASA у липні 1999 року. Була названа на честь американського фізика та астрофізика індійського походження Субрахманьяна Чандрасекара.

NGC 1929 — галактична туманність, яка залишилась від супернової типу EN у сузір’ї Золота Риба. Відкривачем об’єкта є Джеймс Данлоп. Він уперше спостерігав за об’єктом 27 вересня 1826.

✨Many new stars, some very massive, are forming in NGC 1929. Massive stars produce intense radiation, expel matter at high speeds, and race through their evolution to explode as supernovas. Winds & supernova shock waves carve out huge superbubbles in the surrounding gas. pic.twitter.com/sVMPBXSc5q

— Chandra Observatory (@chandraxray) December 27, 2021