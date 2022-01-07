Про це повідомила пресслужба космічної рентгенівської обсерваторії “Chandra” в Twitter.

Наразі в обсерваторії вивчають скупчення зірок в екваторіальному сузір’ї Єдинорога. Воно розташоване на небі всередині трикутника, утвореного зорями Сіріус, Проціон і Бетельгейзе та спостерігається по всій Україні.

У повідомленні зазначено, що неподалік розташоване зоряне скупчення NGC 2264, якому вчені присудили назву “скупчення сніжинок”, адже візуально воно нагадує їхні візерунок.

Відкривачем цього об’єкта є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше спостерігав за об’єктом 23 лютого 1784 року.