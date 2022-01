Про це повідомила пресслужба космічної рентгенівської обсерваторії “Chandra” в Twitter.

Наразі в обсерваторії вивчають скупчення зірок в екваторіальному сузір’ї Єдинорога. Воно розташоване на небі всередині трикутника, утвореного зорями Сіріус, Проціон і Бетельгейзе та спостерігається по всій Україні.

У повідомленні зазначено, що неподалік розташоване зоряне скупчення NGC 2264, якому вчені присудили назву “скупчення сніжинок”, адже візуально воно нагадує їхні візерунок.

❄️Today Chandra is studying a cluster of stars in the constellation Monoceros, the unicorn. Nearby in the sky, star-forming cloud NGC 2264 reveals a group of young stars that resembles the pattern of a snowflake. You guessed it! Scientists nicknamed it the "Snowflake Cluster." pic.twitter.com/XdUsJ1MVNA

