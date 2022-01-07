Космічна рентгенівська обсерваторія "Chandra" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показала знімок розсіяного зоряного скупчення NGC 2264, яке знаходиться у сузір’ї Єдинорога.

Про це повідомила пресслужба космічної рентгенівської обсерваторії “Chandra” в Twitter.

Наразі в обсерваторії вивчають скупчення зірок в екваторіальному сузір’ї Єдинорога. Воно розташоване на небі всередині трикутника, утвореного зорями Сіріус, Проціон і Бетельгейзе та спостерігається по всій Україні.

У повідомленні зазначено, що неподалік розташоване зоряне скупчення NGC 2264, якому вчені присудили назву “скупчення сніжинок”, адже візуально воно нагадує їхні візерунок.

❄️Today Chandra is studying a cluster of stars in the constellation Monoceros, the unicorn. Nearby in the sky, star-forming cloud NGC 2264 reveals a group of young stars that resembles the pattern of a snowflake. You guessed it! Scientists nicknamed it the "Snowflake Cluster." pic.twitter.com/XdUsJ1MVNA — Chandra Observatory (@chandraxray) January 6, 2022

Відкривачем цього об’єкта є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше спостерігав за об’єктом 23 лютого 1784 року.