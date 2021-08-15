Український телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною Гірник у Греції повечеряли з російським співаком Філіпом Кіркоровим, якому заборонили в'їзд в Україну.

Фото і відео вони опублікували у своїх сторіс в Instagram.

Остапчук вирішив показати вигляд вечірнього/нічного міста, поки Христина Гірник мило розмовляла з російським виконавцем за їжею.

“Спасибі, Філіпе, за цей теплий дружній вечір”, – написав Остапчук.

Потім сама жінка опублікувала відео, як Кіркоров дивиться її “підписки” в Instagram і знаходить там красивих чоловіків.

“З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом! Дуже відкрита, весела людина. Насміятися. Я отримала масу компліментів. Тему політики і релігії я ніколи не обговорюю. Хоча почула, що Україну дуже любить”, – зізналася Христина Гірник.

Російський співак і народний артист України Філіп Кіркоров протягом трьох років не зможе потрапити на українську територію.

Як сповіщалося, 19 січня Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму. Наступного дня Філіп Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “зрікся” його.

За п’ять місяців, 22 червня, Кіркорова внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Про те, чому Кіркоров потрапив до “чорного списку” — в нашому матеріалі.

Співак, реагуючи на це, заявив: “Тим, що сталося, варто пишатися. Пишатися тим, що потрапив до цього списку”.