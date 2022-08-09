Український телеведучий Майкл Щур (справжнє ім'я Роман Вінтонів) розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був вимушений залишити свого кота на вулиці. Таке зізнання телеведучого викликало чимало критики у його сторону.

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Майкл Щур в інтерв’ю LB live розповів, як після повномасштабного російського вторгнення йому довелось залишити свого домашнього улюбленця – кота Айкота – на вулиці.

Вінтонів розповів, що був готовим до широкомасштабної війни і за декілька тижнів до 24 лютого 2022 року зібрав так званий тривожний рюкзак та разом з колишньою дружиною вирішив, куди вона з дитиною будуть виїжджати.

Єдине, що не вдалось організувати – це що робити з котом, зізнався телеведучий, додавши, що йому за це досі дуже соромно.

На запитання, що сталось з котом, Майк Щур відповів, що він “вступив в котячу тероборону”. Телеведучий уточнив, що коли о 9 ранку виїжджав з дому аби отримати зброю, він зрозумів. що кота залишати ні з ким.

“Я такий: Айкіт – його звати Айкіт – вибач. Я його на вулиці просто залишив”, – сказав Роман Вінтонів.

Але, додав телеведучий, його кіт любить вулицю і до війни він часто гуляв з котом парком.

“І тому в мене було сподівання, що все буде окей. Через декілька днів його сусід знайшов. Потім він від сусіда втік.І потім десь через місяць, десь березень, його сусід знову знайшов”, – пригадав Сайкл Щур.

За його словами, тоді він попросив сусіда, аби той тримав кота у себе. На той час телеведучий перебував під Києвом і йому вдалось виїхати, щоб забрати кота у сусіда. Далі він передав кота своєму другу Денису.

“Ну, коротше, все окей”, – резюмував він.

Однак варто зауважити, що чимало людей розкритикувала Майкла Щура після цієї історії.

Зокрема журналіст Євген Назаренко у своєму Facebook-акаунті розповів, що також має кота, за яким дуже сумує, оскільки вважає його частиною сім’ї, а тому розповідь Вінтоніва про те, як він виніс кота на вулицю, а через місяць “сусід знайшов і все норм” – це “п*здєц бл*дь нах*й”.

“Я не розумію, як можна було так зробити”, – написав Назаренко.

У коментарях до його допису користувачі також висловили своє обурення вчинком Вінтоніва.

До прикладу, журналіст Руслан Горовий зауважив, що не можна довіряти людині, яка кинула свого домашнього улюбленця.

“На мій погляд, довіряти людині, яка кинула тварину, яку приручила і несла відповідальність, не можна. Теоретично це означає, що вона кине і іншу людину, коли “не продумає” щось. Неможливо не знайти в велетенському місці того, хто б подбав про тварину. Я знаю, бо годував кількох чужих в перші дні”, – написав він.

Інші користувачі залишили низку гнівних коментарів.

“Я не вірю що з котом “не продумали”. Неможливо так про кота забути. Вони значить від початку рахували що якщо що викинуть його нах*й.”

“Скажімо так, найбільше висаджує навіть не вчинок, який за умов паніки або істерик міг статись. А його розповідь про це зараз, як just for fun, котяче ТРО, а не “от жалкую, що я як мудак, виставив кота”. “Мєрзость” (с)”

“Ну типу ми завчасно готувалися, але якось не вписали в цей план кота. Бл*ть, це п*здець. І п*здець люди, які Рому виправдовують, бо він пішов у ЗСУ. ЗСУ — не індульгенція для мудацьких проступків. Тим паче жінка його нікуди не пішла”.

Та були й ті, хто підтримав Майкла Щура.

“З котом все добре, не маєте, про що срачі розводити? Є різні люди з різним ставленням до тварин. Так, я ніколи б так не зробила і свою кицьку кругом тягаю за собою, та й маминих котів постійно лікую, бо така у мене карма. То дайте вже собі спокій! Ви викличете МЩ з передової чи повістку в суд відправите? Вистачить уже того. Кожен понесе своє, чужого не візьме. А, може, там комусь щось муляє?”.

“Подивилась інтерв’ю. Все неоднозначно. Ті, хто тікали, могли взяти тварин. А якби ви йшли терміново на фронт? .. Тим більше, що кіт мав навики перебування на вулиці і також хазяїн повернувся, щоб домовитись із сусідом про шефство над котом. Я обожнюю котів+собак, але розумію, що можуть бути нездоланні обставини. Тому не засуджую”.