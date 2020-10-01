Майже 60% українців отримують нову інформацію з сайтів новин у мережі Інтернет.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.

Так, респондентів попросили назвати джерела отримання нової інформації, новин про останні події в Україні та у світі.

У результаті 59% респондентів повідомили, що найчастіше отримують таку інформацію з сайтів новин у мережі Інтернет. Трохи менше, 54,7% опитаних, заявили, що пріоритетним джерелом інформації для них є загальнонаціональне телебачення.

Водночас 42,3% назвали соціальні мережі головним джерелом інформації та новин; 16,6% – друзів, колег, родичів, знайомих, сусідів; 16,2% – місцеве, регіональне телебачення; 8,2% – загальнонаціональні друковані видання (газети й журнали); а 6,8% – ФМ-радіостанції.

Ще 4,1% опитаних заявили, що дізнаються нову інформацію і новини на вулиці (від сторонніх людей, у транспорті, в громадських місцях).

Місцеві друковані видання (міські, районні газети, журнали) є джерелом інформації для 3,3% респондентів, а проводове радіо – для 1,9%.

Під час опитування респондентів також запитали, як часто вони користуються Інтернетом. 70,2% повідомили, що роблять це дуже часто / кожного дня, а 8,9% – майже кожного дня.

Водночас 5,1% опитаних користуються Інтернетом іноді (кілька разів на тиждень), 2,8% – кілька разів на місяць або рідше.

Ще 13,1% респондентів заявили, що взагалі не користуються Інтернетом.

Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.

Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.