Фанати PlayStation вже готуються оцінити свіже дітище компанії Sony – лінійку телевізорів https://comfy.ua/flat-tvs/ Bravia XR-2023. А все тому, що розробники техніки зробили ставку саме на зручність геймплея. Анонсовані на початку березня моделі позиціонуються брендом як оптимальний вибір в якості пари для ігрової консолі. Техніка порадує не тільки налаштуваннями користувацького меню, а й якістю зображення, а також об’ємним звуком.

Мрія ігромана: особливості нової лінійки телевізорів

Кожен геймер знає, що головний елемент усіх ігрових гаджетів — зручність використання. Від цього часто залежить результативність проходження рівнів. Якщо джойстик не так лежить у руці, а екран, де розгортаються основні події, затемнений або відблискує, – отримати задоволення від процесу гри явно не вийде. Японський виробник вмонтував у свою нову лінійку телевізорів спеціальне геймерське меню. Воно забезпечує швидкий доступ до різних налаштувань, необхідних для ігор. Зробивши пару кліків пультом, ви зможете:

змінити яскравість;

увімкнути змінну частоту оновлення;

оперативно налаштувати колірну гаму і контрастність;

виставити еквалайзер чорного кольору;

вибрати функцію придушення розмиття для динамічних сцен;

відрегулювати розмір екрана.

Однією з найбільш корисних і очікуваних геймерами стане функція MultiView. Вона дає змогу створити на екрані телевізора два окремих віконця, у кожному з яких можна буде переглядати різний контент. Наприклад, ви вже не одну годину мучитеся над проходженням складного ігрового епізоду і ніяк не можете зрозуміти, де знайти цінний артефакт або звідки з’явиться ворог. Тоді ви, не виходячи з гри, вмикаєте мультиперегляд і відкриваєте в додатковому вікні відео з YouTube, де досвідчені геймери підказують секрет проходження рівня.

Додаткові можливості техніки

Нові телевізори підходять для ігор у форматі 4K з частотою 120 Гц:

Rise of the Tomb Raider;

Infamous: Second Son;

FIFA 17;

The Witness;

Call of Duty 4;

Людина-павук;

Battlefield 1;

Middle Earth: Shadow of Mordor.

Sony також внесла зміни в дизайн. Наприклад, нові невидимі динаміки, вбудовані в корпус преміальних моделей. Вони допомагають відтворювати більш насичений і широкий звук. Особливо в поєднанні з аудіосистемою японської компанії з синхронізацією доріжки по центру. Телевізори також можуть похвалитися технологією Acoustic Surface Audio+. Звук йде прямо з екрана, повністю виключаючи затримку.