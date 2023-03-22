Фанати PlayStation вже готуються оцінити свіже дітище компанії Sony – лінійку телевізорів https://comfy.ua/flat-tvs/
Мрія ігромана: особливості нової лінійки телевізорів
Кожен геймер знає, що головний елемент усіх ігрових гаджетів — зручність використання. Від цього часто залежить результативність проходження рівнів. Якщо джойстик не так лежить у руці, а екран, де розгортаються основні події, затемнений або відблискує, – отримати задоволення від процесу гри явно не вийде. Японський виробник вмонтував у свою нову лінійку телевізорів спеціальне геймерське меню. Воно забезпечує швидкий доступ до різних налаштувань, необхідних для ігор. Зробивши пару кліків пультом, ви зможете:
- змінити яскравість;
- увімкнути змінну частоту оновлення;
- оперативно налаштувати колірну гаму і контрастність;
- виставити еквалайзер чорного кольору;
- вибрати функцію придушення розмиття для динамічних сцен;
- відрегулювати розмір екрана.
Однією з найбільш корисних і очікуваних геймерами стане функція MultiView. Вона дає змогу створити на екрані телевізора два окремих віконця, у кожному з яких можна буде переглядати різний контент. Наприклад, ви вже не одну годину мучитеся над проходженням складного ігрового епізоду і ніяк не можете зрозуміти, де знайти цінний артефакт або звідки з’явиться ворог. Тоді ви, не виходячи з гри, вмикаєте мультиперегляд і відкриваєте в додатковому вікні відео з YouTube, де досвідчені геймери підказують секрет проходження рівня.
Додаткові можливості техніки
Нові телевізори підходять для ігор у форматі 4K з частотою 120 Гц:
- Rise of the Tomb Raider;
- Infamous: Second Son;
- FIFA 17;
- The Witness;
- Call of Duty 4;
- Людина-павук;
- Battlefield 1;
- Middle Earth: Shadow of Mordor.
Sony також внесла зміни в дизайн. Наприклад, нові невидимі динаміки, вбудовані в корпус преміальних моделей. Вони допомагають відтворювати більш насичений і широкий звук. Особливо в поєднанні з аудіосистемою японської компанії з синхронізацією доріжки по центру. Телевізори також можуть похвалитися технологією Acoustic Surface Audio+. Звук йде прямо з екрана, повністю виключаючи затримку.