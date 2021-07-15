Темношкірі американці переживають три пандемії одночасно. У звіті "Нова норма: різноманіття та рівноправ'я" йдеться про расову несправедливість у трьох сферах — охороні здоров'я, економіці та суспільній безпеці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Автори звіту зауважили, що торік правоохоронці затримали значно більшу кількість молодих темношкірих людей, показники з вакцинації темношкірого населення найнижчі, в них найгірший доступ до Інтернету.

У звіті йдеться, що у темношкірого населення в 6,5 раза більше шансів, що їх зупинить поліція під час керування автомобілем, а також у 20 разів більше шансів, що поліціянт захоче їх обшукати після зупинки. Це в порівнянні з білим населенням.

Також автори звіту описали ключові факти, які свідчать про економічну нерівність між чорними та білими людьми.

Наприклад, 17% темношкірого населення не має доступу до основних фінансових послуг. Зокрема, не мають банківських рахунків, банківських карток. Аналогічних спроможностей не мають лише 3% білих. Середній річний дохід темношкірого населення — трохи більше ніж 40 тисяч доларів на рік, тоді як білого населення — понад 70 тисяч.