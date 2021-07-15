Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Автори звіту зауважили, що торік правоохоронці затримали значно більшу кількість молодих темношкірих людей, показники з вакцинації темношкірого населення найнижчі, в них найгірший доступ до Інтернету.
У звіті йдеться, що у темношкірого населення в 6,5 раза більше шансів, що їх зупинить поліція під час керування автомобілем, а також у 20 разів більше шансів, що поліціянт захоче їх обшукати після зупинки. Це в порівнянні з білим населенням.
Також автори звіту описали ключові факти, які свідчать про економічну нерівність між чорними та білими людьми.
Наприклад, 17% темношкірого населення не має доступу до основних фінансових послуг. Зокрема, не мають банківських рахунків, банківських карток. Аналогічних спроможностей не мають лише 3% білих. Середній річний дохід темношкірого населення — трохи більше ніж 40 тисяч доларів на рік, тоді як білого населення — понад 70 тисяч.
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