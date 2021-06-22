Про це повідомляє британське видання The Guardian.
“Про жорсткість поліції реально знають ті, хто схожі на мене”, – заявила після затримання в аеропорту Шарля де Голя Єнде.
Вона приїхала до країни, аби виконати головну партію сопрано в театрі на Єлисейських полях в Парижі. За її словами, в понеділок, 21 червня, коли вона приземлилася у французькій столиці, представники міграційної служби були з нею дуже жорстокі. За її словами, огляд в аеропорту був расовою дискримінацією, психологічним знущанням. Це супроводжувалося “образливими расовими коментарями”.
Єнде сказала, що поліція аеропорту конфіскувала її речі, в тому числі мобільний телефон, а її саму відправили в КПЗ в аеропорту.
“Мене роздягнули та обшукали, ніби я злодійка”, – сказала оперна зірка.
Після цього її закрили в темній кімнаті та сказали написати номери телефонів членів родини та друзів.
“Цей досвід був травмуючим, мені було страшно… В мене було так багато негативних думок… Я досі в шоковому стані, особливо коли думаю про те, що я – одна з мільйонів, хто був в такій ситуації”, – додала вона.
За словами представника міграційної служби, зірку затримали, бо в неї був африканський паспорт і не було французької візи. Він додав, що вона була в КПЗ всього протягом години.
“Це звичайна процедура (огляд та обшук з роздяганням, – ред.), якщо є питання безпеки”, – пояснив чиновник дії міграційної служби.
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