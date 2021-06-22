Темношкіру зірку південноафриканської опери Прітті Єнде (Pretty Yende) затримали в аеропорту Парижа (Франція). Працівники міграційної служби перевірили її візу та провели детальний огляд. У відповідь зірка звинуватила їх в расизмі.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

“Про жорсткість поліції реально знають ті, хто схожі на мене”, – заявила після затримання в аеропорту Шарля де Голя Єнде.

Вона приїхала до країни, аби виконати головну партію сопрано в театрі на Єлисейських полях в Парижі. За її словами, в понеділок, 21 червня, коли вона приземлилася у французькій столиці, представники міграційної служби були з нею дуже жорстокі. За її словами, огляд в аеропорту був расовою дискримінацією, психологічним знущанням. Це супроводжувалося “образливими расовими коментарями”.

Єнде сказала, що поліція аеропорту конфіскувала її речі, в тому числі мобільний телефон, а її саму відправили в КПЗ в аеропорту.

“Мене роздягнули та обшукали, ніби я злодійка”, – сказала оперна зірка.

Після цього її закрили в темній кімнаті та сказали написати номери телефонів членів родини та друзів.

“Цей досвід був травмуючим, мені було страшно… В мене було так багато негативних думок… Я досі в шоковому стані, особливо коли думаю про те, що я – одна з мільйонів, хто був в такій ситуації”, – додала вона.

За словами представника міграційної служби, зірку затримали, бо в неї був африканський паспорт і не було французької візи. Він додав, що вона була в КПЗ всього протягом години.

“Це звичайна процедура (огляд та обшук з роздяганням, – ред.), якщо є питання безпеки”, – пояснив чиновник дії міграційної служби.