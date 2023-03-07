7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "За" проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху "Сила народу", підтримали члени правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Водночас ще один законопроєкт “Про реєстрацію іноземних агентів” обговорять вже на наступному засіданні.

Проєкт закону про “іноагентів” мали обговорити 9 березня, водночас зміна рішення стала несподіванкою для усіх сил, зокрема й для опозиції.

6 березня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії обговорили законопроекти про “іноагентів”. На засіданні сталася бійка. Деяких опозиціонерів силою вивели із зали засідань комітету.

Тим часом перед будівлею парламенту відбулись акція протесту, учасники не згодні з розглядом документів та вимагають скасувати рішення.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що використовує своє право і накладе вето на закон. Одначе, правляча партія, ймовірно, зможе його подолати. Зурабішвілі також запропонувала заборонити в країні “антиконституційні партії”. Так, згідно зі статтею 78 Конституції Грузії, конституційні органи в межах своїх повноважень повинні “вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору”.

Своєю чергою, представники грузинської опозиції, журналісти, країни ЄС та США зауважують, що грузинська влада намагається запозичити досвід РФ, створюючи репресивний механізм.

У Брюсселі наголосили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Сьогодні темний день для демократії Грузії. Просування парламентом цих законів, натхненних Кремлем, несумісне з явним прагненням народу Грузії до євроінтеграції та її демократичного розвитку”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, делегація парламенту Грузії відмовилася відвідати Київ 24 лютого. Інформацію підтвердив член правлячої партії “Грузинська мрія” Іраклій Заркуа.

У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ ніби прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.