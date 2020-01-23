Два місяці на розробку сторінки в Facebook, повторне створення вже існуючого сайту, граматичні помилки та інші яскраві елементи комунікаційної кампанії уряду щодо ринку землі за європейські гроші

Про те, що комунікації по земельній реформі в Україні були провалені, ми вже писали. Все це може позначитися на тому, що ринок землі так і не буде введений. Але влада дуже хоче йогозапустити і збирається вести інформаційну кампанію.

У розпорядженні #Букв опинилася «Концепція плану комунікацій змін системи земельних відносин у 2020 році» – дорожня карта публічної риторики в земельній сфері, в тому числі і в частині запровадження ринку землі на поточний рік. Стратегічний документ, який, втім, з натяжкою може вважатися таким, було презентовано на засіданні Комітету Світового банку 15 січня о присутності представників МЕРТ, ЦОВВ, донорів, керівництва Мінекономрозвитку – міністра Тимофія Милованова і його заступника з аграрних питань Тараса Висоцького, а також пулу експертів .

Автори 17-ти сторінкової презентації – прес-секретар Тараса Висоцького Вікторія Онікієнко і його радник з комунікацій Зоряна Гошовська. (на світлині)

Відзначимо, що минулого року існував аналогічний документ з просування земельної реформи, розроблений в надрах Світового банку. Будучи «злитим» в ЗМІ він викликав багато іронічних нарікань і коментарів щодо поверховості і банальності тез. Але все пізнається в порівнянні: поруч з новим продуктом торішній варіант був ще вершиною професіоналізму.

Отже, що можна дізнатися з «Концепція плану комунікацій змін системи земельних відносин у 2020 році»?

Автори не дружать з граматикою і пунктуацією, а також досить неохайно ставляться до оформлення презентації.

«У тому чіслі» замість «зокрема», пропущені коми, «ЗАГОЛОВОК Електорнні Аукціони» в назві слайда, поєднання латиниці і кирилиці (Dдерегуляційній) – все це зі старту викликає сумніви в смисловій складовій документа – які повністю виправдовуються на наступних сторінках.

Влада має намір прийняти закон про ринок землі до березня 2020 року.

Принаймні, такий висновок можна зробити з таймінгу комунікацій, який стосується просування законопроекту про обіг сільгоспземель січні-лютому. У той же час промотувати створення аграрного реєстру планується «протягом року, рівномірно».

Мета комунікаційної кампанії звучить просто і теж не дуже грамотно: «заспокоїти, що реформа не несе ризиків». (Цитуємо добуквенно)

Для цього планується визначити групи стейкхолдерів, промотувати для них матеріали, а також залучити лідерів громадської думки до комунікацій з реформи. Цільові групи визначаються як власники паїв, агровиробники, «суспільство вцілому», представники ОТГ і фінансові установи.

Відзначимо, що агровиробники в Україні не однорідні і цілі умовного фермера і великого агрохолдингу можуть бути протилежні, але це не враховується. Також, судячи з документа, за рамками концепції залишилися іноземні інвестори в український АПК, які зі свого боку задають все більше питань і скаржаться на дискримінацію.

«Щоб люди розуміли, куди можна звернутися, якщо виникнуть питання» – на повному серйозі пишуть автори ключового комунікаційного документа.

Пропонується заново створити присвячений реформі сайт і Facebook-сторінку.

На формування ТЗ для розробки платформ для комунікацій: веб-сайту і Fb- сторінки автори відводять собі два місяці (січень-лютий). З огляду на, що до березня, якщо вірити вказаному ними ж таймінгу, законопроект має бути проголосований, то часом вони розпоряджаються надто вільно.

Але найбільш делікатний момент – сайт, присвячений земельній реформі вже створений і був помпезно презентований восени минулого року. З ним можна ознайомитися за посиланням. https://zemreforma.gov.ua/

Електронні аукціони подаються як новація, хоча працюють вже два роки

Впроваджується прозорий процес земельних електронних аукціонів. Продаж державних і комунальних земель буде здійснюватися виключно через такі аукціони. Це меседж правильний, але запізнів на два роки – в Україні електронні земельні торги реалізуються давно і успішно.

В цілому документ не несе жодної цінності, тому що більшість пунктів дублюються і зводяться до пропозиції «розповісти про новий механізм і навчити ним користуватися»

Все це могло б стати приводом для жартів формату «понабирали по оголошеннях», якби не два чинники.

Перший: питання введення ринку землі і земельних відносин рекордно складне, заполітизоване, і як довели протести листопада-грудня 2019 року соціально чутливе. Його комунікація вимагає максимально зваженого і професійного підходу, який навряд чи можуть забезпечити люди, які допускають помилки в назві слайда в презентації на високому рівні.

Другий: ця «робота» оплачується європейськими донорами, для чиїх грошей, виходячи з результату, можна було б знайти більш ефективне застосування. Автори документа – Гошовська і Онікієнко з осені минулого року офіційно числяться в проекті ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні»

Погодив це призначення керівник проекту SAFPI Джон Мілз на прохання Тараса Висоцького, який таким чином зекономив на зарплатному фонді для своєї команди. Середній рівень зарплат в проекті на позиції коннікаційника становить 1200- 1500 євро або близько 45 000 гривен. Крім того, за даними #Букв, за кошти Проекту планується профінансувати як мінімум частина заходів передбачених комунікаційним планом. З огляду на професійний рівень підготовки документа – доцільність і мотиви використання європейських грошей як мінімум сумнівні.