За даними британських розвідників, російські окупанти втратили темп наступу після захоплення Лисичанська (Луганська область) і за останні дні не мають жодних значних досягнень у просуванні територією Донбасу.

Дані розвідки Сполученого Королівства опубліковані у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що окупанти продовжують завдавати артилерійських ударів по населених пунктах Донецької області, проводячи пробні штурми малими ротними та взводними підрозділами на окремих ділянках.

Однак протягом останніх трьох діб, жодних значних територіальних просувань війська РФ на Донбасі не здійснили. Це свідчить про те, що військам РФ загрожує втрата будь-якого імпульсу, набутого після захоплення Лисичанська на Луганщині.

“Застарілі транспортні засоби, зброя та тактика радянської епохи, яку використовували російські війська, не піддаються швидкому відновленню чи нарощуванню імпульсу, якщо не використовувати їх у переважній масі – чого Росія наразі не в змозі застосувати”, – йдеться у звіті британської розвідки.

Також зазначається, що попри перемовини між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН щодо експорту зерна та успішні обміни полоненими, перспективи ширших перемовин між Україною та РФ щодо припинення війни залишаються низькими.